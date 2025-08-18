رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء

طرحت النّجمة العراقيّة رحمة رياض أغنيتها الجديدة بعنوان "من الآخر"، في أولى تجاربها باللهجة الخليجيّة، مُقدّمةً من خلالها رسالة دعمٍ قويّة لكلّ امرأة تبحث عن الحريّة والسلام الداخلي بعد علاقة أنهكتها.



الأغنية التي كتبها الشاعر مشاري إبراهيم، ولحّنها عبد العزيز الويس، ووزّعها طلال العيدان، تشكّل خطوة فنيّة جريئة في مسيرة رحمة.



وكانت رحمة قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الفيديوهات المُرفقة بصوتها وهي تُوجّه رسائل دعمٍ لكلّ امرأة، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل الجديد.