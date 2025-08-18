أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
فنّ
2025-08-18 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء
طرحت النّجمة العراقيّة رحمة رياض أغنيتها الجديدة بعنوان "من الآخر"، في أولى تجاربها باللهجة الخليجيّة، مُقدّمةً من خلالها رسالة دعمٍ قويّة لكلّ امرأة تبحث عن الحريّة والسلام الداخلي بعد علاقة أنهكتها.
الأغنية التي كتبها الشاعر مشاري إبراهيم، ولحّنها عبد العزيز الويس، ووزّعها طلال العيدان، تشكّل خطوة فنيّة جريئة في مسيرة رحمة.
وكانت رحمة قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الفيديوهات المُرفقة بصوتها وهي تُوجّه رسائل دعمٍ لكلّ امرأة، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل الجديد.
آخر الأخبار
فنّ
تجاربها
باللهجة
الخليجية...
"من
الآخر"
رسالة
للنساء
التالي
بدت كحورية البحر... سيرين عبد النور تذهل المتابعين بإطلالة مميزة (صور)
نجوى كرم تحيي حفلاً جماهرياً على مسرح قرطاج الأثري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-06-26
"أسأل الله أن يحفظ عائلتي"... لحظات مميزة تجمع رحمة رياض وعائلتها (صور)
فنّ
2025-06-26
"أسأل الله أن يحفظ عائلتي"... لحظات مميزة تجمع رحمة رياض وعائلتها (صور)
0
فنّ
2025-05-29
"شي حلو" لرحمة رياض: عفويّة وحبّ وتجدّدٌ موسيقيّ! (فيديو)
فنّ
2025-05-29
"شي حلو" لرحمة رياض: عفويّة وحبّ وتجدّدٌ موسيقيّ! (فيديو)
0
فنّ
2025-07-13
دانييلا رحمة تنشر لحظات عائلية دافئة "مليئة بالحب" (صور)
فنّ
2025-07-13
دانييلا رحمة تنشر لحظات عائلية دافئة "مليئة بالحب" (صور)
0
صحة وتغذية
2025-06-08
"تتجاهلها النساء عادة"... أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان الرحم
صحة وتغذية
2025-06-08
"تتجاهلها النساء عادة"... أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان الرحم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:15
فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)
فنّ
07:15
فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)
0
فنّ
06:00
"ويبنز" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
06:00
"ويبنز" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
04:15
شكر وعرفان على التعزية بوالدة رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس
فنّ
04:15
شكر وعرفان على التعزية بوالدة رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس
0
فنّ
03:20
برفقة عائلتها... مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ67 في إيطاليا
فنّ
03:20
برفقة عائلتها... مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ67 في إيطاليا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:49
عمليّة احتيال دنيئة استهدفت فتاة تُعاني من مرض خطير...
أمن وقضاء
10:49
عمليّة احتيال دنيئة استهدفت فتاة تُعاني من مرض خطير...
0
أخبار لبنان
2025-06-24
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
2025-06-24
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
0
أخبار دولية
2025-08-16
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"
أخبار دولية
2025-08-16
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"
0
أخبار لبنان
2025-08-06
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
أخبار لبنان
2025-08-06
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
2
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
3
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
4
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
5
أخبار لبنان
14:20
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة
أخبار لبنان
14:20
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة
6
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
7
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
8
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More