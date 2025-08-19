أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
اتهامات جديدة ومضايقات... اسم جاستن بالدوني يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً!

فنّ
2025-08-19 | 11:00
اتهامات جديدة ومضايقات... اسم جاستن بالدوني يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً!

قدّمت إيزابيلا فيرير، بطلة فيلم "It Ends with Us"، ردًا قانونيًا لاذعًا على محاولات زميلها المخرج والنجم جاستن بالدوني المتكررة لاستدعائها إلى المحكمة بعد الدعوى التى رفعتها النجمة بليك ليفلي ضده.

وزعم محامو فيرير أن بالدوني "استخدم أساليب سيئة النية" وقدم طلبه "لأغراض غير لائقة وبهدف مضايقتها" و"ممارسة الضغط عليها".

وعندما ردّت فيرير على الإستدعاء في شهر شباط الماضي، استندت إلى بند تعويض في عقد تمثيلها في فيلم "It Ends with Us" مع استوديوهات Wayfarer يُلزمهم بدفع أتعابها القانونية.

وتنصّ الوثائق القانونية على ما يلي: "لم يبذل بالدوني أي جهد لتكييف أمر الاستدعاء مع إنتاج مواد جديدة أو مختلفة، مما يُثبت أن الهدف الحقيقي من أمر الاستدعاء، وكذلك الطلب المُعلّق، هو مضايقة السيدة فيرير".

وطلب سانفورد ميشلمان، محامي فيرير، من القاضي لويس جيه. ليمان "رفض الطلب برمته وفرض العقوبات المناسبة على بالدوني".

