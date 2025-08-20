انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي

غادرت "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب"The National Youth Orchestra of Lebanon (NYO-Lebanon) برفقة وفد رفيع من المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار يضم أعضاء من مجلس الإدارة وإداريين وموسيقيين وفريق الإنتاج والإعلام، تترأسه رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس، إلى العاصمة الروسية موسكو لتمثيل لبنان رسمياً في أحد أهم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، وهو "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب"Russia International Festival for Youth Orchestra في دورته الثالثة، تحت رعاية أحد أشهر القادة الموسيقيين في العالم وأحد أبرز عازفي آلة الفيولا العالميين المايسترو يوري باشميت، بالتعاون مع "الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب"، والذي تستضيفه العاصمة الروسية في الفترة من 22 إلى 24 آب 2025، بمشاركة أهم أوركسترات الشباب من أنحاء العالم.



وستكون "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب" في أولى حفلات المهرجان، أي في افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير عبر 41 عازفاً لبنانياً و20 عازفاً من روسيا، تحت قيادة قائدة الأوركسترا الشهيرة ديانا غوفمان، التي سبق واستضافها الكونسرفتوار في حفلتين نظمتا خصيصاً لتقودهما في بيروت.





وتأتي هذه المشاركة المهمة للأوركسترا، في سياق تكريس الرؤية الموسيقية والأكاديمية للدكتورة القواس في إعادة إحياء أوركسترا الشباب وتأطيرها رسمياً، لتكون بمثابة نقطة تحول وطنية، وليس مجرد مبادرة موسيقية، إنما لتجسيد رؤية جريئة لإعادة تصور التعليم الموسيقي، والأداء الفني والدبلوماسية الثقافية في لبنان. ويمثل هذا الحضور المرموق للأوركسترا في المهرجان العالمي عودة لبنان الثقافية إلى الساحة العالمية، ويؤكد مكانة الأوركسترا الوطنية الشبابية اللبنانية كواجهة للتميز، وبارقة أمل في دور الشباب المستقبلي الفاعل على المستويين الثقافي والوطني. وفي امتياز لافت، تم اختيار ثلاثة طلاب من أوركسترا الشباب اللبنانية ليكونوا من ضمن الأوركسترا العالمية في الحفل الموسيقي الكبير الثاني الذي سيقام في 22 الجاري مع "أوركسترا الشباب السمفونية العالمية" The World Youth Symphony Orchestra"، بالإضافة إلى مشاركتهم الرسمية في حفل الافتتاح.

وتعود جذور أوركسترا الشباب في المعهد إلى قيادة الراحل الدكتور وليد غلمية، الذي أطلق أوركسترا طلاب المعهد الوطني العالي للموسيقى كمشروع تأسيسي هدفه إتاحة تجربة العمل الأوركسترالي للشباب، رغم غياب البنية التحتية الدائمة أو المنظمة لذلك. وبحلول العام 2019 توقفت تماماً بسبب الظروف الوطنية والمؤسساتية، ليتم إحياؤها لاحقاً وإعادة تأسيسها مع رئيسة الكونسرفتوار هبة القواس من ضمن مشروعها النهضوي للكونسرفتوار.



وبدأ "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب" السنوي في عام 2023 في حديقة "زارياديه" في موسكو، وهو عبارة عن سلسلة من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق في الساحة الكبرى، وقد جمع بين فرق الأوركسترا السمفونية للشباب من الجزائر، وصربيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، والأوركسترا السمفونية العربية للشباب. بالإضافة إلى ذلك، تم في إطار المهرجان تشكيل فرق أوركسترا شباب عالمية، بما في ذلك أوركسترا الكومنولث (CIS ) وأوركسترا البريكس (BRICS) للشباب، والتي قدمت عروضًا ناجحة بقيادة يوري باشميت.

وتم تشكيل الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب في عام 2012 على أساس مسابقة على مستوى البلاد، وتضم أفضل المواهب الموسيقية الشابة من مختلف المدن الروسية. على مدار 12 عامًا، قدمت الأوركسترا عروضًا في قاعات الحفلات الموسيقية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فيينا، وبرلين، وأمستردام، وميلانو، وجنيف، وبكين، وسيول، وسنغافورة، وأبو ظبي، ودبي. كما شاركت الأوركسترا في الحفل الختامي للألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين في سوتشي عام 2014، وحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.



