أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي

فنّ
2025-08-20 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي

غادرت "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب"The National Youth Orchestra  of Lebanon (NYO-Lebanon)  برفقة وفد رفيع من المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار يضم أعضاء من مجلس الإدارة وإداريين وموسيقيين وفريق الإنتاج والإعلام، تترأسه رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس، إلى العاصمة الروسية موسكو لتمثيل لبنان رسمياً في أحد أهم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، وهو "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب"Russia International Festival for Youth Orchestra في دورته الثالثة، تحت رعاية أحد أشهر القادة الموسيقيين في العالم وأحد أبرز عازفي آلة الفيولا العالميين المايسترو يوري باشميت، بالتعاون مع "الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب"، والذي تستضيفه العاصمة الروسية في الفترة من 22 إلى 24 آب 2025، بمشاركة أهم أوركسترات الشباب من أنحاء العالم.

وستكون "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب" في أولى حفلات المهرجان، أي في افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير عبر 41 عازفاً لبنانياً و20 عازفاً من روسيا، تحت قيادة قائدة الأوركسترا الشهيرة ديانا غوفمان، التي سبق واستضافها الكونسرفتوار في حفلتين نظمتا خصيصاً لتقودهما في بيروت.
 
وفي امتياز لافت، تم اختيار ثلاثة طلاب من أوركسترا الشباب اللبنانية ليكونوا من ضمن الأوركسترا العالمية في الحفل الموسيقي الكبير الثاني الذي سيقام في 22 الجاري مع "أوركسترا الشباب السمفونية العالمية" The World Youth Symphony Orchestra"، بالإضافة إلى مشاركتهم الرسمية في حفل الافتتاح. 

وتأتي هذه المشاركة المهمة للأوركسترا، في سياق تكريس الرؤية الموسيقية والأكاديمية للدكتورة القواس في إعادة إحياء أوركسترا الشباب وتأطيرها رسمياً، لتكون بمثابة نقطة تحول وطنية، وليس مجرد مبادرة موسيقية، إنما لتجسيد رؤية جريئة لإعادة تصور التعليم الموسيقي، والأداء الفني والدبلوماسية الثقافية في لبنان. 
 
ويمثل هذا الحضور المرموق للأوركسترا في المهرجان العالمي عودة لبنان الثقافية إلى الساحة العالمية، ويؤكد مكانة الأوركسترا الوطنية الشبابية اللبنانية كواجهة للتميز، وبارقة أمل في دور الشباب المستقبلي الفاعل على المستويين الثقافي والوطني.
 
وتعود جذور أوركسترا الشباب في المعهد إلى قيادة الراحل الدكتور وليد غلمية، الذي أطلق أوركسترا طلاب المعهد الوطني العالي للموسيقى كمشروع تأسيسي هدفه إتاحة تجربة العمل الأوركسترالي للشباب، رغم غياب البنية التحتية الدائمة أو المنظمة لذلك. وبحلول العام 2019 توقفت تماماً بسبب الظروف الوطنية والمؤسساتية، ليتم إحياؤها لاحقاً وإعادة تأسيسها مع رئيسة الكونسرفتوار هبة القواس من ضمن مشروعها النهضوي للكونسرفتوار.

وبدأ "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب" السنوي في عام 2023 في حديقة "زارياديه" في موسكو، وهو عبارة عن سلسلة من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق في الساحة الكبرى، وقد جمع بين فرق الأوركسترا السمفونية للشباب من الجزائر، وصربيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، والأوركسترا السمفونية العربية للشباب. بالإضافة إلى ذلك، تم في إطار المهرجان تشكيل فرق أوركسترا شباب عالمية، بما في ذلك أوركسترا الكومنولث (CIS ) وأوركسترا البريكس (BRICS) للشباب، والتي قدمت عروضًا ناجحة بقيادة يوري باشميت.
 
وتم تشكيل الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب في عام 2012 على أساس مسابقة على مستوى البلاد، وتضم أفضل المواهب الموسيقية الشابة من مختلف المدن الروسية. على مدار 12 عامًا، قدمت الأوركسترا عروضًا في قاعات الحفلات الموسيقية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فيينا، وبرلين، وأمستردام، وميلانو، وجنيف، وبكين، وسيول، وسنغافورة، وأبو ظبي، ودبي. كما شاركت الأوركسترا في الحفل الختامي للألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين في سوتشي عام 2014، وحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

عالمية

لأوركسترا

الشباب

الوطنية

اللبنانية...

تمثيل

لبنان

رسمياً

مهرجان

روسيا

العالمي

LBCI التالي
أثبتت أن العمر مجرّد رقم... شارون ستون تبهر الجمهور بإطلالات جذابة (صور)
اتهامات جديدة ومضايقات... اسم جاستن بالدوني يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-24

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضو رسمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN): شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان البيئي عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-12

في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب

LBCI
أخبار دولية
2025-05-27

روسيا ردا على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة

LBCI
موضة وجمال
2025-06-02

بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:15

أثبتت أن العمر مجرّد رقم... شارون ستون تبهر الجمهور بإطلالات جذابة (صور)

LBCI
فنّ
2025-08-19

اتهامات جديدة ومضايقات... اسم جاستن بالدوني يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً!

LBCI
فنّ
2025-08-18

رحمة رياض تخوض أولى تجاربها باللهجة الخليجية... "من الآخر" رسالة قوّة للنساء

LBCI
فنّ
2025-08-18

فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:38

السلطة الفلسطينية: مخطط E1 الاستيطاني يحوّل الضفة الغربية إلى "سجون" ويقطع أوصالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
16:33

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
05:27

يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
01:51

الراعي: البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More