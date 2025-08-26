رسميًا... تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما (صور)

انتقلت علاقة نجمة البوب العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي بعد عامين من المواعدة من مرحلة "الرومانسية المراهِقة" إلى خطوة أكثر جدّية، بعد أن أعلن الثنائي رسميًا خطوبتهما يوم الثلاثاء عبر منشورات متزامنة على إنستغرام.

المنشور جاء مرفقًا بتعليق طريف: "معلّمة اللغة الإنكليزية ومدرّب الرياضة سيتزوّجان".

وتضمّنت الصور لحظة مؤثرة للثنائي وسط أجواء مزيّنة بالورود، بينها لقطة قريبة لخاتم الخطوبة الذي تألّق بماسة لامعة مقطوعة بشكل وسادة ومرصّعة على خاتم ذهبي، إضافة إلى صورة ظهر فيها كيلسي راكعًا على ركبته طالبًا يد سويفت.

الخبر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهافت جمهور سويفت وكيلسي لتهنئتهما على هذه الخطوة التي ينتظر أن تتحوّل إلى زفاف من أبرز أحداث العام في عالمي الفن والرياضة.