LBCI
LBCI

"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول

فنّ
2025-08-28 | 14:00
&quot;عيد ميلاد سعيد&quot; يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول
"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مصر اليوم الخميس اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر للعرض في افتتاح دورته الثامنة التي تنطلق في 16 تشرين الأول وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

ويروي الفيلم قصة طفلة تعمل لدى أسرة ثرية تربطها علاقة إنسانية طيبة بأفرادها مما يدفعها للعمل على إعداد حفل عيد ميلاد لابنة هذه الأسرة رغم عدم احتفالها هي شخصيا بمثل هذه المناسبة من قبل.

وقالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان في بيان "يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية، هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلما مصريا طويلا للافتتاح".

وأضافت أن "السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية والروابط الإنسانية من خلال عيون طفلة بريئة يجعله خيارا مثاليا لافتتاح مهرجان الجونة".

وكان المهرجان الذي يقام سنويا في مدينة الجونة الساحلية أعلن في وقت سابق عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة لدورته القادمة والمكونة من 12 فيلما من إيران والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة والمكسيك وبلجيكا والصين وكولومبيا وجمهورية التشيك.

وبجانب العروض السينمائية، ينظم المهرجان برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" الذي يعد منصة تدريبة لدعم وتنمية الأجيال الجديدة من صناع الأفلام ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.

