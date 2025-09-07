نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورتين جديدتين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عكستا الأجواء العائلية الدافئة التي تعيشها مع أسرتها الصغيرة.

ففي الصورة الأولى ظهرت نانسي برفقة زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، بينما اختارت أن تُطل في الصورة الثانية مع ابنتها الصغرى ليا، في أجواء بدت وكأنها قُضيت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأرفقت نانسي الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها تجاه عائلتها قائلة: "معًا هو المكان المفضل لديّ."