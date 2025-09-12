نجمة عالمية تكشف عن أمنية غريبة: السفر إلى بوتان وحلق شعرها على طريقة الرهبان البوذيين!

كشفت النجمة الأميركية جوليان هوف، مقدمة برنامج Dancing With the Stars، عن أمنية غريبة تراودها منذ سنوات، وهي السفر إلى مملكة بوتان في جبال الهملايا وحلق شعرها بالكامل إلى جانب أحد الرهبان البوذيين.

وخلال حديث لها في بودكاست، قالت جوليان (37 عامًا): لطالما أردت حلق شعري، لكنني أضفت طبقتين جديدتين إلى الحلم: أن يكون ذلك في بوتان وبرفقة راهب."

النجمة، التي تشارك في البرنامج مع شقيقها ديريك هوف، أكدت جديتها في هذه الخطوة، حتى إنها استعانت بمصففة شعرها رياونا كابري لصنع باروكة مطابقة تمامًا لقَصتها الحالية. وأضافت: "قلت لرياونا: نحتاج إلى باروكة تشبه شعري الآن، حتى أتمكن من حلقه وأكون مطمئنة للعمل."

وأوضحت جوليان أنها لطالما رغبت في هذه التجربة منذ طفولتها، معتبرة أن قصة شعرها تعكس في كثير من الأحيان ما تشعر به في داخلها. يُذكر أن النجمة كانت قد اعتمدت قصة البوب القصير في كانون الثاني 2024 بعد أن قامت بقص شعرها بنفسها.