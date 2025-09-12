الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد طلاقه من مايلي سايروس... ليام هيمسورث يعلن خطوبته رسمياً (صورة)

فنّ
2025-09-12 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد طلاقه من مايلي سايروس... ليام هيمسورث يعلن خطوبته رسمياً (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد طلاقه من مايلي سايروس... ليام هيمسورث يعلن خطوبته رسمياً (صورة)

أعلن النجم الأسترالي ليام هيمسورث خطوبته على عارضة الأزياء غابرييلا بروكس بعد نحو ست سنوات من العلاقة، وذلك بعد شهر من ظهور الأخيرة بخاتم من الألماس أثار الشائعات حول ارتباطهما.

وفي منشور عبر إنستغرام بتاريخ 12 أيلول، شاركت غابرييلا صورًا رومانسية مع ليام، حيث وضعت يدها على صدره متباهيةً بخاتم الخطوبة بوضوح، كما نشرت لقطة مقربة له واكتفت بتعليق بسيط على شكل قلب أبيض.

وكانت الشائعات قد بدأت حين ارتدت غابرييلا الخاتم الماسي خلال احتفالها بعيد ميلاد كريس هيمسورث الـ42، إذ ظهرت بفستان أصفر قصير ونظارات سوداء.

ويُذكر أن علاقة الثنائي تعود إلى عام 2019، حين قدّم بطل فيلم The Last Song حبيبته لعائلته، والديه كريغ ولوني هيمسورث.

وأكد مصدر مقرّب من ليام، الذي سبق أن تزوج من النجمة مايلي سايرس قبل انفصالهما عام 2019، لموقع E News! في وقت سابق أن علاقته مع غابرييلا مختلفة كليًا عن زواجه السابق، قائلاً: "هما يتشاركان الاهتمامات نفسها ويعيشان أسلوب حياة متقاربًا".

 

آخر الأخبار

فنّ

ليام هيمسورث

خطوبة

عارضة الأزياء

غابرييلا بروكس

مايلي سايروس

انفصال

هوليوود

تمثيل.

LBCI التالي
إد شيران يصدر ألبومه الثامن بعنوان "بلاي"
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-26

رسميًا... تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما (صور)

LBCI
منوعات
2025-08-11

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
فنّ
2025-08-27

بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته

LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

التلفزيون الرسميّ: إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ ضربات بعد إعلان وقف إطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:02

نجوم عالميون يحيون حفلة في الفاتيكان... منهم فاريل وليامز وأندريا بوتشيلي

LBCI
فنّ
12:13

نجمة عالمية تكشف عن أمنية غريبة: السفر إلى بوتان وحلق شعرها على طريقة الرهبان البوذيين!

LBCI
فنّ
06:30

إد شيران يصدر ألبومه الثامن بعنوان "بلاي"

LBCI
فنّ
2025-09-11

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-04-20

معايدة بسيطة من إليسا لجمهورها بمناسبة عيد الفصح (صورة)

LBCI
منوعات
2025-09-10

خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-13

إذا خطّطتم لزيارة جبيل للسياحة فإليكم المبلغ الذي ستحتاجون إليه

LBCI
حال الطقس
2025-07-09

لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:15

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:04

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 12-09-2025

LBCI
خبر عاجل
08:09

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025

LBCI
أمن وقضاء
02:48

قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية

LBCI
آخر الأخبار
02:17

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More