بعد طلاقه من مايلي سايروس... ليام هيمسورث يعلن خطوبته رسمياً (صورة)

أعلن النجم الأسترالي ليام هيمسورث خطوبته على عارضة الأزياء غابرييلا بروكس بعد نحو ست سنوات من العلاقة، وذلك بعد شهر من ظهور الأخيرة بخاتم من الألماس أثار الشائعات حول ارتباطهما.

وفي منشور عبر إنستغرام بتاريخ 12 أيلول، شاركت غابرييلا صورًا رومانسية مع ليام، حيث وضعت يدها على صدره متباهيةً بخاتم الخطوبة بوضوح، كما نشرت لقطة مقربة له واكتفت بتعليق بسيط على شكل قلب أبيض.

وكانت الشائعات قد بدأت حين ارتدت غابرييلا الخاتم الماسي خلال احتفالها بعيد ميلاد كريس هيمسورث الـ42، إذ ظهرت بفستان أصفر قصير ونظارات سوداء.

ويُذكر أن علاقة الثنائي تعود إلى عام 2019، حين قدّم بطل فيلم The Last Song حبيبته لعائلته، والديه كريغ ولوني هيمسورث.

وأكد مصدر مقرّب من ليام، الذي سبق أن تزوج من النجمة مايلي سايرس قبل انفصالهما عام 2019، لموقع E News! في وقت سابق أن علاقته مع غابرييلا مختلفة كليًا عن زواجه السابق، قائلاً: "هما يتشاركان الاهتمامات نفسها ويعيشان أسلوب حياة متقاربًا".