نجوم عالميون يحيون حفلة في الفاتيكان... منهم فاريل وليامز وأندريا بوتشيلي

من المتوقع أن يجتمع عشرات الآلاف، يوم السبت، في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان لحضور حفل موسيقي عالمي تحت شعار السلام والأخوة، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العالميين، يتقدمهم فاريل ويليامز وأندريا بوتشيلي.

الحفل، الذي يتخلله عرض ضوئي مذهل باستخدام 3500 طائرة مسيّرة تزين سماء روما، سيشهد عروضًا موسيقية متنوعة يشارك فيها أيضًا الملحن الأميركي جون ليجند، والمغنية الفرنسية-البنينية أنجيليك كيدجو، إضافة إلى مغني الراب التايلاندي بام بام.

إلاّ أنّ من غير المتوقع حضور البابا لاوون الرابع عشر، وفق ما بدا من جدول أعماله الرسمي.

وتَختتِم هذه الحفلة "اللقاء العالمي حول الأخوّة الإنسانية"، وهو سلسلة من اللقاءات انطلقت بعد نشر البابا فرنسيس رسالته العامة "فراتيلّي توتّي" Fratelli Tutti ("جميعنا إخوة") في تشرين الأول 2020.

وقال البابا لاوون الرابع عشر لدى استقباله الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في اللقاء "إنّ كوكبنا مطبوع بالصراعات والانقسامات، وأنتم متّحدون بقول قويّ وشجاع لا للحرب ونعم للسلام والأخوّة".

وأضاف "أودّ أن أشكر الفنانين الذين سيطلقون برسالتهم هذا النداء إلى العالم من أحضان أعمدة برنيني المهيبة".

وكالة فرانس برس