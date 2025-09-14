الأخبار
بعد خمسين عاما على صدوره... معرض في لوس أنجلوس يتناول فيلم "Jaws"

فنّ
2025-09-14 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد خمسين عاما على صدوره... معرض في لوس أنجلوس يتناول فيلم &quot;Jaws&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد خمسين عاما على صدوره... معرض في لوس أنجلوس يتناول فيلم "Jaws"

يقيم متحف الأوسكار في لوس أنجلوس معرضا حول فيلم "جوز" (Jaws) التشويقي عن أسماك القرش، في الذكرى الخمسين لطرح هذا العمل الذي حقق شهرة كبيرة لستيفن سبيلبرغ.

وقال المخرج البالغ 78 عاما في تصريح إنّ "كل قطعة معروضة تروي بالتفاصيل كيف أُنجز هذا الفيلم"، متذكرا الصعوبات التي واجهها خلال إنجازه.

وقال سبيلبيرغ الذي كان في السابعة والعشرين عند إنجاز العمل "كنت أعتقد أن مسيرتي المهنية ستفشل في خضم إنتاجه، لأنّ الجميع كانوا يقولون لي: لن يتم توظيفك مرة جديدة، الفيلم تخطى ميزانيته بشكل كامل، وتأخّر موعد إصداره كثيرا، ولم يعد أحد يستطيع الوثوق بك".

ومع ذلك، حقق الفيلم نجاحا كبيرا في صالات العرض وفاز بثلاث جوائز أوسكار، ما دفع القائمين على المعرض الذي يُفتتح الأحد ويستمر حتى تموز 2026، إلى تخصيص قسم كبير من المتحف لعرض هذه الجوائز المرموقة.

ويعرض المتحف أيضا تمثال "بروس القرش" الذي يصل طوله إلى ثمانية أمتار وسُمي تيمنا بمحامي سبيلبرغ، وهو موجود أصلا في المتحف.

ومن القطع المعروضة أيضا ملاحظات من فريق الإنتاج، وصور، وملابس، وأغراض أخرى من جلسات تصوير الفيلم، يبلغ مجموعها أكثر من 200 قطعة جُمعت من هواة جمع ومن أرشيف سبيلبرغ الشخصي.

وسيتمكن الزوار من تجربة عزف اللحن الشهير للفيلم الذي حاز بفضله المؤلف الموسيقي جون وليامز جائزة أوسكار، أو لمس مجسّم لقرش استخدم في التصوير.

وأعرب سبيلبرغ عن انبهاره لرؤية قطع ومجسّمات لا تزال محفوظة منذ تصوير الفيلم قبل خمسة عقود، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

نجوم عالميون يحيون حفلة في الفاتيكان... منهم فاريل وليامز وأندريا بوتشيلي
