لعبة Labubu البشرية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء في جوائز إيمي 2025... إليكم النجمة الحقيقية خلفها!

سطّر حفل جوائز إيمي 2025 لحظات مميزة واستثنائية كثيرة ومتنوعة، ولكن من بين أكثر اللحظات اللافتة في الحفل كانت ظهور نسخة بالحجم البشري من شخصية Labubu الشهيرة، والتي كانت في الحقيقة ملكة الدراغ جويلا، المتسابقة السابقة في الموسم السابع عشر من برنامج RuPaul's Drag Race، حيث احتلت المركز 13.