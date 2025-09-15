أصغر فائز عن فئة التمثيل للذكور... من هو المراهق الذي صنع التاريخ في جوائز إيمي 2025؟

وقال أوين في كلمته المؤثرة على المسرح: "بصراحة، عندما بدأت دروس التمثيل قبل أعوام قليلة، لم أتخيّل حتى أن أكون بأميركا، فكيف أن أكون واقفا هنا!".وأضاف: "قد يكون اسمي على هذه الجائزة، لكنها حقاً تنتمي لفريق العمل وكل من عمل خلف الكاميرا، وستيفن وكل زملائي في التمثيل."وختم قائلاً: "الليلة أثبتت أنك إذا ركّزت وخرجت من منطقة الراحة الخاصة بك، يمكنك تحقيق أي شيء."