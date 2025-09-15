الأخبار
بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025
فنّ
2025-09-15 | 03:49
مشاهدات عالية
بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025
تألّقت النجمة كاثرين زيتا جونز، البالغة من العمر 55 عامًا، على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل جوائز إيمي 2025، الذي أُقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس.
وظهرت كاثرين زيتا جونز بإطلالة جريئة وساحرة، حيث ارتدت فستانًا أسود شفافًا جزئيًا، من دون حمالة صدر، أبرز رشاقتها وأناقتها المعهودة. الفستان تميّز بتصميم أنيق عند الصدر على شكل مروحة، مع تطريزات دقيقة وضعت بعناية للحفاظ على الرقي والخصوصية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولإكمال الإطلالة، اختارت نجمة مسلسل Wednesday حذاءً بكعب عالٍ مرصّع بالأحجار البراقة، وزيّنت مظهرها بأقراط متدلّية بتصميم "ثريا" أنيقة.
أما مكياجها، فقد سلّط الضوء على ملامحها الجذابة، في حين تركت شعرها البني الطويل منسدلاً بحرية على كتفيها، ما أضفى لمسة من البساطة الراقية على حضورها اللافت.
فنّ
جريئة
وشفافة...
كاثرين
الأنظار
السجادة
الحمراء
