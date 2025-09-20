بعد 25 عاما من الصداقة... جينيفر أنيستون تكتشف بذهول اسم ريز ويذرسبون الحقيقي

فوجئت نجمة مسلسل "فريندز" الشهير جينيفر أنيستون (56 عاماً) باكتشاف أن الاسم الحقيقي لزميلتها وصديقتها المقربة الممثلة الهوليوودية ريز ويذرسبون (49 عاماً) ليس كما تعرفه منذ سنوات.

وخلال مشاركتهما في برنامج “Do You Even Know Me?” عبر منصة LADbible، طُلب من ويذرسبون أن تطرح على أنيستون سؤالاً "محيراً"، فسألتها عن اسمها الأوسط الحقيقي، مقدّمة ثلاث خيارات: جين (Jane)، جين (Jeanne)، أو جوان (Joan).

بدورها، أجابت أنيستون قائلة Jane، لتصحح لها ويذرسبون وتكشف أن الاسم هو Jeanne، قبل أن تفاجئ الجميع بمعلومة أكبر: "أنا في الحقيقة لورا جين" (Laura Jeanne) ، قالت النجمة الأميركية، لتصدم أنيستون التي لم تتمالك ضحكتها من الدهشة.

وأوضحت ويذرسبون أن Reese ليس اسمها الأول بل اسمها الأوسط، في حين ظلّت أنيستون تحاول استيعاب حقيقة أنها عرفت صديقتها المقربة طوال عقود باسم مختلف عن هويتها الحقيقية.