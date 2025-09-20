الأخبار
زوجة إلفيس بريسلي السابقة تكشف: "حاول التدخل في علاقتي العاطفية الجديدة مع هذا الرجل الشهير!"

2025-09-20
زوجة إلفيس بريسلي السابقة تكشف: "حاول التدخل في علاقتي العاطفية الجديدة مع هذا الرجل الشهير!"

كشفت بريسكيلا بريسلي، زوجة إلفيس بريسلي السابقة، في مذكراتها الجديدة "Softly, As I Leave You: Life After Elvis"  تفاصيل عن حياتها العاطفية بعد انفصالها عن ملك الروك أند رول، عام 1973، مؤكدة أن الأخير لم يتوقف عن التدخل في حياتها حتى بعد الطلاق.

وأوضحت بريسكيلا (80 عاما) أنها بدأت علاقة عاطفية مع المحامي الأميركي الشهير روبرت كارداشيان عام 1975، بعد فترة قصيرة من انفصالها عن إلفيس. ومع ذلك، ظل زوجها السابق يتواصل معها بشكل مستمر، حتى إنه اتصل بها في إحدى المرات عند الساعة الثانية فجراً، من دون أن يعلم أن كارداشيان كان نائماً بجانبها.

وكتبت في مذكراتها: "كان إلفيس سيجن جنونه، وربما حرفياً، لو عرف أن روبرت كان في غرفتي. فقد كان يحمل سلاحاً نارياً محشواً باستمرار، وأحياناً أكثر من واحد."

وأشارت إلى أن إلفيس لم يكتشف أبداً علاقتها بكارداشيان.

أما عن سبب انتهاء العلاقة، فقالت بريسكيلا: "كان روبرت رجلاً طيباً وأحببته، لكنه كان يعمل ساعات طويلة جداً كمحامٍ، وهو ما لم يكن يناسب حياتي."

يُذكر أن كارداشيان، الذي توفي عام 2003 بعد صراع مع السرطان، ارتبط لاحقاً بشهرة واسعة كونه والد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وأشقائها.

