قُبيل مشاركته بموركس دور... محمد فضل شاكر يتحدث عن "كيفك ع فراقي" وهل من أعمال جديدة مرتقبة تجمعه بوالده؟

تحدث النجم محمد فضل شاكر عن فرحه الكبير لمشاركته في حفل الموركس دور بدورته الـ25 التي تقام في كازينو لبنان.



وقال محمد شاكر للـLBCI على السجادة الحمراء: "أنا ببداية مشواري الفني، ووجودي هنا شرف كبير لي".



وعن نجاح أغنية "كيفك ع فراقي" الضخم، علق محمد شاكر قائلا: "كنت متأكدا من أن نجاحها سيكون مضمونا، لأنني تشاركت بالعمل مع والدي فضل شاكر، ولكنني لم أتوقع هذا الحجم من النجاح"،مضيفا: "انشالله رح يكون بعد فيه كثير أعمال رح نقدمها".