"مين قلك هالحكي... لاء انت خطير"... دور قويّ لطلال ماريني في عمل مرتقب: إليكم ما كشفه قُبيل حفل موركس دور

عبّر الممثل السوري طلال مارديني عن سعادته للمشاركة بالنسخة الـ25 من حفل موركس دور.



وقال طلال مارديني في حديثه للـLBCI قبيل الحفل على السجادة الحمراء: "سعيد جدا لوجود بفعالية مميزة كالموركس دور، خاصة في يوبيله الفضي، وسعيد للقائي بزملائي، والفن ينتصر دائما على الرصاص والدم".



وعندما سأله النجم وائل منصور:" علمنا أنك تحضر لمسلسل قوي جدا، وستلعب فيه أنت دور مدير سجن صيدنايا، هل هذا الأمر صحيح؟"، أجاب: "بس مين قلك هالحكي... لاء انت خطير... ايه فعلا... توترت".