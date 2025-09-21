في يوبيله الفضي... الليدي مادونا تشارك بحفل موركس دور بإطلالة فضية من الـGuirlande اللامع

عب~رت الليدي مادونا عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها باحتفال موركس دور 2025، وقالت للـLBCI: "الليلة جميلة وبالرغم من كل التحديات استمر الموركس دور"، مباركة له بيوبيله الفضي.



وبدت الليدي مادونا متألقة بإطلالة فضية فريدة من نوعها مالعادة، وتوجهت بالشكر "لمصمم الأزياء اللبناني جورج ليشع لأنه جسد لي الفكرة التي كنت أريدها بالـGuirlande".