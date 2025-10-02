شقيق كيم كارداشيان يفاجئ الجمهور بظهور نادر مع عائلته... هكذا أصبح شكله! (فيديو)

أطلّ روب كارداشيان، شقيق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بشكل مفاجئ في الإعلان الترويجي للموسم المقبل من برنامج عائلته The Kardashians، بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات عن الشاشة.

وظهر روب، المعروف بخجله وابتعاده عن الأضواء معظم سنوات حياته، لثوانٍ مرتديًا قبعة زرقاء وقميصًا أسود، ليبدو بنفس المظهر الذي اشتهر به قبل عقد من الزمن تقريبًا، من دون تغييرات لافتة.

وقد استقبلته شقيقته كلوي كارداشيان بحرارة، مناديةً إيّاه بألقابه العائلية المحببة "بوب" و"بوبي" بدلًا من اسمه الأصلي، في لحظة عفوية لاقت تفاعلًا واسعًا بين محبّي العائلة.