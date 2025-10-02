سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابة في قدمها بعد سقوطها عرضًا أثناء وجودها في ملعب بطولة كرة السلة الأميركية للمحترفين NBA، المقامة في أبوظبي، يوم الخميس.

وأفادت المصادر أن نادين فقدت توازنها أثناء سيرها في الملعب وسقطت بقوة على الأرض، ما أدى إلى إصابتها ببعض الكدمات في قدمها.

وبدورها نشرت ملكة جمال لبنان السابقة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام فيديو سقوطها، معلّقةً عليه بالقول: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف ونكفي. عادي رواق ما صار طبيعي".

ورغم الحادثة، ظهرت نادين في حالة جيدة في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت مستمتعة بمتابعة المباريات برفقة النجم الإنجليزي إد ويستويك، وقد شوهد الاثنان يتبادلان الأحاديث ويتناولان الفوشار على المدرجات وسط أجواء حماسية.