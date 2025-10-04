الحكم على مغني الراب ديدي بالسجن أربع سنوات وشهرين... إليكم التفاصيل

حكم الجمعة على نجم الهيب هوب بي. ديدي، بالسجن أربع سنوات وشهرين في ختام قضية جرائم عنف جنسي، في إدانة تشكل سقوطا مدويا لإحدى أهم الشخصيات في المجال الموسيقي خلال العقود الأخيرة.



وقد أُرفقت العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار، وأعلن محامو النجم أنهم سيستأنفون الحكم الصادر منددين بإدانة "مخالفة الدستور".



وكان مغني الراب واسمه الحقيقي شون كومز، قد قدم صباح الجمعة اعتذارات جديدة إلى الضحيتين الرئيستين واصفا سلوكه بأنه "مقزز ومهين ومَرَضي. كنت مريضا، مريضا بسبب المخدرات، كنت خارج السيطرة".



وخلال جلسة النطق بالحكم التي امتدت لست ساعات، تحدّث عدد من أفراد عائلته أمام المحكمة، مطالبين القاضي بالتساهل في الحكم، وأكّدوا أن مغني الراب قد تغيّر.



وخاطب القاضي الضحايا أولا، وقال متوجّها إلى النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن بشأن ما تعرّضن له من اعتداءات على يد شون كومز "لقد سمعنا صوتكن".



وبالمقارنة مع لائحة الاتهام الأولى، أتى الحكم خفيفا نسبيا إذ أسقطت هيئة المحلفين في تموز أخطر التهم الموجهة إليه، أي الاتجار بالجنس وتشكيل عصابة أشرار، ما جنّبه عقوبة السجن مدى الحياة.

ورغم ذلك كان لا يزال ديدي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 سنة مع إبقاء التهم المتعلقة بنقل أشخاص لأغراض الدعارة التي أُدين بها في نهاية المطاف.



وكالة فرانس برس