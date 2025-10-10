محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)

احتفل المخرج المصري محمد سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر بطريقة مميزة، حيث قدّم لها سيارة فارهة من طراز "رولز رويس" كهدية خاصة بهذه المناسبة.

ونشر سامي عبر حسابه على إنستغرام صورة للسيارة الفاخرة، مرفقًا إياها برسالة طريفة عبّر فيها عن حبّه لزوجته، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا ميوشة... بعت ساعتي اللي جبتهالي في عيد ميلادي عشان أكمّل تمن العربية."

أما مي عمر، فردّت برسالة مليئة بالمشاعر، جاء فيها: "شكراً يا حبيبي على أجمل هدية في عيد ميلادي... كل سنة وإنت سندي وفرحتي".

ولاقت اللفتة الرومانسية تفاعلاً واسعًا بين متابعي الثنائي، الذين عبّروا عن إعجابهم بعلاقتهما القوية والمليئة بالتقدير المتبادل.