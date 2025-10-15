نعى عدد من نجوم هوليوود، الأربعاء، الرسّام الأميركي درو ستروزان الذي توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 78 عامًا، مخلّفين كلمات مؤثرة في وداع الفنان الذي ترك بصمة خالدة في عالم السينما بملصقاته الشهيرة لأفلام "حرب النجوم" و"إنديانا جونز" و"هاري بوتر"، والتي شكّلت جزءًا من ذاكرة أجيال من عشاق الفن السابع.

وقال مبتكر سلسلة "حرب النجوم" جورج لوكاس على موقع شركته "لوكاس فيلم" الإلكتروني إن "درو كان فنانا من الطراز الرفيع. وقد جسّدت الرسمات التي أنجزها الإثارة والحماس والروح المميزة لكلّ فيلم من أفلامي".

وصمّم درو ستروزان ملصقات بعض من أنجح أفلام الثمانينيات والتسعينيات، وعُرف بأسلوبه الفني القائم على الواقعية الفائقة.

وقد أعلنت عائلته الثلاثاء عبر إنستغرام وفاته بعد صراع طويل مع المرض، قائلة إنه "رأى العالم بنظرة وردية" لنشر "صورة أجمل للحياة".

وقال ستيفن سبيلبرغ الذي تعاون مع ستروزان في أعمال عدة، في تصريحات أوردتها مجلة فراييتي إنّ "أحدا لا يرسم مثل درو".

ووفقا لجيم لي، كبير مسؤولي الإبداع في دي سي كوميكس (القائمة على شخصيات كرتونية شهيرة أبرزها سوبرمان وباتمان)، فإن أعمال درو ستروزان "نقلت إنسانية الشخصيات وقوتها ومشاعرها بطريقة لم يسبق لها مثيل".

