الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بكلمات مؤثرة... نجوم هوليوود ينعون مصمم ملصقات أفلام "ستار وورز" و"إنديانا جونز"

فنّ
2025-10-15 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكلمات مؤثرة... نجوم هوليوود ينعون مصمم ملصقات أفلام &quot;ستار وورز&quot; و&quot;إنديانا جونز&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بكلمات مؤثرة... نجوم هوليوود ينعون مصمم ملصقات أفلام "ستار وورز" و"إنديانا جونز"

نعى عدد من نجوم هوليوود، الأربعاء، الرسّام الأميركي درو ستروزان الذي توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 78 عامًا، مخلّفين كلمات مؤثرة في وداع الفنان الذي ترك بصمة خالدة في عالم السينما بملصقاته الشهيرة لأفلام "حرب النجوم" و"إنديانا جونز" و"هاري بوتر"، والتي شكّلت جزءًا من ذاكرة أجيال من عشاق الفن السابع.

وقال مبتكر سلسلة "حرب النجوم" جورج لوكاس على موقع شركته "لوكاس فيلم" الإلكتروني إن "درو كان فنانا من الطراز الرفيع. وقد جسّدت الرسمات التي أنجزها الإثارة والحماس والروح المميزة لكلّ فيلم من أفلامي".

وصمّم درو ستروزان ملصقات بعض من أنجح أفلام الثمانينيات والتسعينيات، وعُرف بأسلوبه الفني القائم على الواقعية الفائقة.

وقد أعلنت عائلته الثلاثاء عبر إنستغرام وفاته بعد صراع طويل مع المرض، قائلة إنه "رأى العالم بنظرة وردية" لنشر "صورة أجمل للحياة".

وقال ستيفن سبيلبرغ الذي تعاون مع ستروزان في أعمال عدة، في تصريحات أوردتها مجلة فراييتي إنّ "أحدا لا يرسم مثل درو".

ووفقا لجيم لي، كبير مسؤولي الإبداع في دي سي كوميكس (القائمة على شخصيات كرتونية شهيرة أبرزها سوبرمان وباتمان)، فإن أعمال درو ستروزان "نقلت إنسانية الشخصيات وقوتها ومشاعرها بطريقة لم يسبق لها مثيل".

 وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

نعى

نجوم

هوليوود

وفاة

الرسام

الأميركي

درو ستروزان

أفلام

ملصقات

ستار وورز

إنديانا جونز.

LBCI التالي
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!
كاتي بيري تتلقى عرض زواج على المسرح خلال حفلها... وما علاقة جاستن ترودو برفضها للعرض (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-15

أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
موضة وجمال
2025-09-21

إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025

LBCI
اقتصاد
2025-10-12

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

LBCI
فنّ
2025-09-26

"سعد رمضان من لبنان"... هكذا استعاد الفنان ذكرياته مع ستار أكاديمي عام 2008 (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:44

بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست

LBCI
فنّ
08:54

أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!

LBCI
فنّ
2025-10-14

كاتي بيري تتلقى عرض زواج على المسرح خلال حفلها... وما علاقة جاستن ترودو برفضها للعرض (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-13

بعد ظهورهما سويًا على السجادة الحمراء... إليكم حقيقة عودة العلاقة العاطفية بين جنيفر لوبيز وبن أفليك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:36

الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية

LBCI
آخر الأخبار
03:23

الأب يوسف نصر للـLBCI: واقع الأهل في المجتمع اللبناني ينقسم بين فئة فقيرة وفئة أكبر منتجة تمكّنت من تنظيم أوضاعها ولدينا تنوّع في المدارس مع تنوّع هذه الفئات

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار دولية
04:30

"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل

LBCI
أخبار لبنان
13:34

مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
11:23

ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين

LBCI
أخبار لبنان
11:39

سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More