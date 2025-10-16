الأخبار
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس

2025-10-16 | 10:02
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس

أفادت تقارير جديدة أن النجم الهوليوودي توم كروز (63 عامًا) والممثلة الكوبية-الإسبانية آنا دي أرماس (37 عامًا) قد أنهيا علاقتهما العاطفية بعد تسعة أشهر من المواعدة، بعدما شعرا بأن "الشغف بينهما قد تلاشى"، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الأميركية.

وصرّح مصدر مقرّب من الطرفين بأن العلاقة كانت ممتعة لكليهما، لكنهما توصلا إلى قناعة بأنّ الوقت قد حان لإنهائها، وأن الأفضل لهما هو البقاء كأصدقاء فقط.

وأضاف المصدر: "لم يعودا يواعدان بعضهما البعض، لكنهما لا يزالان يكنّان الاحترام لبعضهما وسيستمرّان في التعاون المهني، إذ تم اختيار آنا للمشاركة في الفيلم المقبل لتوم كروز."

ويأتي هذا الانفصال بعد أن شوهدت آنا مؤخرًا مع نجم فيلم "Top Gun: Maverick" مايلز تيلر في أحد النوادي الرياضية بسانتا مونيكا، رغم أن مايلز متزوّج حاليًا من كيلي سبيري. وقد تم رصدهما وهما يغادران النادي كلٌّ على حدة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت آخر مرة شوهد فيها توم وآنا سويًا في تموز الماضي، حين أعلنا رسميًا عن علاقتهما خلال عطلة نهاية أسبوع في وودستوك، فيرمونت، حيث التُقطت لهما صور وهما يتنزهان سويًا، بعد أن بدأت الشائعات تدور حولهما منذ شباط الفائت. كما شوهدا معًا في حفلة لفرقة "أواسيس" بملعب ويمبلي، ثم قضيا يومًا على متن يخت في جزيرة مينوركا الإسبانية.

وفي تصريحات سابقة لمصدر مطّلع، كشف أن توم كان يقدّم الهدايا لآنا منذ بداية العلاقة، بدءًا من الزهور المفضلة لديها، مرورًا بكتب تناسب اهتماماتها، ثم مجوهرات وملابس فاخرة. وأضاف: "ربما الهدية الأهم التي قدّمها لها هي القدرة على السفر إلى أي مكان في العالم فورًا، وهو ما كانت تحبّه كثيرًا."

فنّ

علاقة

أشهر...

ينفصل

حبيبته

الثلاثينية

أرماس

