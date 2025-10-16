ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

طرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة بعنوان "راس الجبل"، وهو عملٌ يحمل طابعًا لبنانيًّا، بنصٍّ مليءٍ بالصّور والمعاني القويّة.



الأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، توزيع شربل عون، ومن إنتاج "The Office Studios".



وتُعبّر أغنية "راس الجبل" عن رحلة داخليّة مليئة بالصراع والوجع، بين البراءة التي انكسرت والصلابة التي وُلدت بعدها.



وفي الكليب، تظهر ماريتا بصورة المرأة القويّة والصلبة التي تتحدّى الصعوبات والحواجز، وتخلع في ختامه الشعر المستعار في مشهدٍ رمزيّ مؤثّر.

