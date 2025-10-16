الأخبار
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
2025-10-16
مشاهدات عالية
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
طرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة بعنوان "راس الجبل"، وهو عملٌ يحمل طابعًا لبنانيًّا، بنصٍّ مليءٍ بالصّور والمعاني القويّة.
الأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، توزيع شربل عون، ومن إنتاج "The Office Studios".
وتُعبّر أغنية "راس الجبل" عن رحلة داخليّة مليئة بالصراع والوجع، بين البراءة التي انكسرت والصلابة التي وُلدت بعدها.
وفي الكليب، تظهر ماريتا بصورة المرأة القويّة والصلبة التي تتحدّى الصعوبات والحواجز، وتخلع في ختامه الشعر المستعار في مشهدٍ رمزيّ مؤثّر.
مقالات ذات صلة
فنّ
2025-10-02
زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)
فنّ
2025-10-02
زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)
0
فنّ
2025-09-03
ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"
فنّ
2025-09-03
ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"
0
أخبار لبنان
2025-09-15
"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية
أخبار لبنان
2025-09-15
"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية
0
فنّ
2025-09-21
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
اخترنا لكم
فنّ
10:02
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
فنّ
10:02
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
0
فنّ
2025-10-15
بكلمات مؤثرة... نجوم هوليوود ينعون مصمم ملصقات أفلام "ستار وورز" و"إنديانا جونز"
فنّ
2025-10-15
بكلمات مؤثرة... نجوم هوليوود ينعون مصمم ملصقات أفلام "ستار وورز" و"إنديانا جونز"
0
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
0
فنّ
2025-10-15
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!
فنّ
2025-10-15
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
12:11
وكالة نقلا عن وزير خارجية إسرائيل: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد
أخبار دولية
12:11
وكالة نقلا عن وزير خارجية إسرائيل: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
0
موضة وجمال
2025-10-04
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
0
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
الأكثر قراءة
1
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
2
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
3
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
4
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
5
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
8
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
