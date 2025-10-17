الأخبار
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
فنّ
2025-10-17 | 12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
نشرت كيت كاسيدي، صديقة الفنان الراحل ليام باين، مقطع فيديو مؤثرًا يوثّق آخر لحظات جمعتهما قبل وفاته المأساوية في تشرين الأول 2024.
وكان نجم فرقة One Direction قد توفي في بوينس آيرس بعد سقوطه من الطابق الثالث في فندق Casa Sur Palmero. وأظهرت نتائج فحص السموم وجود الكحول والكوكايين ومضادات اكتئاب في جسده وقت الحادث.
وفي منشور مؤلم عبر تيك توك، نشرت كيت، البالغة 26 عامًا، مقطعًا مصورًا يظهر ليام وهو يحاول رفعها مازحًا بين ذراعيه، وعلّقت قائلة: "تم تصوير هذا الفيديو في الساعة الأخيرة واليوم الأخير الذي جمعني بليام في هذه الحياة. سأظل ممتنة إلى الأبد لتلك اللحظات الجميلة التي شاركناها معًا. سأفتقدك طوال حياتي يا ليام"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي منشورات أخرى على إنستغرام، شاركت كيت صورة بالأبيض والأسود من السرير تُظهر ليام وهو يطبع قبلة على خدّها، وصورة أخرى خلال عطلة شتوية تحت الثلج، وكتبت: "اليوم يمر عام كامل بدونك. أكره الوداع إلى الأبد... أفتقدك يا ليام."
كما عبّرت روث باين، شقيقة ليام الصغرى، عن حزنها العميق بمنشور مؤثر قالت فيه: "عام كامل، 12 شهرًا، 52 أسبوعًا، 365 يومًا... لا يهم كيف أقولها، فالحقيقة المؤلمة تبقى أنك لم تعد هنا."
وأضافت: "كنت أظن أن الفقد شعور موقت، لكن رحيلك جعلني أدرك أنني لم أعرف الحزن الحقيقي من قبل. أنت خسارتي الكبرى، الشخص الذي سأفتقده في كل لحظة من حياتي."
أما شقيقته الكبرى نيكولا، فوصفت رحيله بأنه "ألم لا يُشفى"، وكشفت كيف تحاول العائلة إبقاء ذكراه حيّة لابنه بير البالغ من العمر ثماني سنوات، قائلة: "أريد أن يعرف بير كل شيء عن والده المذهل. أخبر ابنتي فيفيون دائمًا أن عمّها ليام أصبح نجمة في السماء، وقوس قزح، وفراشة تحوم حولنا."
وختمت نيكولا منشورها قائلة: "قبل عام، تلقّينا الخبر الذي لم نكن نريد سماعه أبدًا... اليوم نعيش الذكرى الأولى لرحيله، لكنها ما زالت تؤلمنا كما في اليوم الأول."
