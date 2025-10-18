الأخبار
أغنية ريهانا للنجم المصري محمد صلاح تثير الجدل... والحقيقة مفاجِئة! (فيديو)

فنّ
2025-10-18 | 11:04
2min
أغنية ريهانا للنجم المصري محمد صلاح تثير الجدل... والحقيقة مفاجِئة! (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل بمقطع فيديو زُعم أنه يُظهر النجمة العالمية ريهانا وهي تغني أغنية خاصة لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح. لكن بعد التدقيق، تبيّن أن ما يتم تداوله غير حقيقي وأن المقطع صُنع بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تضمن الفيديو المنتشر على فيسبوك وتيك توك صوتاً يُشبه صوت ريهانا وهي تذكر اسم صلاح بطريقة غنائية، ما جعل كثيرين يظنون أن الأغنية حقيقية. إلا أن التحليل الصوتي والفني كشف أن التسجيل لا يعود للمغنية الأميركية، ولم يُنشر على أي من حساباتها الرسمية أو المنصات الموسيقية.

كما أوضحت مصادر متخصّصة أن هذه الحالة تأتي ضمن سلسلة من المقاطع المزيّفة التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، بعد أن بات قادراً على تقليد أصوات الفنانين والمشاهير بدقة يصعب التفرقة بينها وبين الحقيقة.

ويُرجّح خبراء أن سبب انتشار الفيديو بهذه السرعة يعود إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتّع بها كل من ريهانا وصلاح، ما جعل فكرة أغنية تجمع بينهما تبدو جذابة للجمهور.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ريهانا أو من اللاعب محمد صلاح حول المقطع المنتشر، ما يؤكد أن الفيديو لا يعدو كونه عملاً افتراضياً أُنتج لأغراض ترفيهية أو لجذب المشاهدات على مواقع التواصل.


 

