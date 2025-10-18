بيونسيه تتسوّق في قطر... بالحجاب! (صور)

شوهدت النجمة العالمية بيونسيه خلال جولة تسوّق في أحد متاجر إيف سان لوران (YSL) في قطر، حيث حاولت الحفاظ على مظهر متواضع بعيد عن الأضواء.

وظهرت بيونسيه وهي تتجوّل داخل أحد المجمّعات التجارية مرتديةً إطلالة سوداء بالكامل مع الحجاب، في محاولة منها للتمويه وعدم لفت الانتباه.

وبحسب الصور المتداولة، اكتفت الفنانة العالمية بما يبدو أنه تسوّق سريع أو جولة استكشافية، إذ غادرت المتجر من دون أكياس مشتريات، ما يرجّح أنها كانت تتجوّل فقط أو أن فريقها المرافق يتولّى حمل المقتنيات عنها لاحقًا.