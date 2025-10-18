الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
بيونسيه تتسوّق في قطر... بالحجاب! (صور)

2025-10-18 | 17:24
شوهدت النجمة العالمية بيونسيه خلال جولة تسوّق في أحد متاجر إيف سان لوران (YSL) في قطر، حيث حاولت الحفاظ على مظهر متواضع بعيد عن الأضواء.

وظهرت بيونسيه وهي تتجوّل داخل أحد المجمّعات التجارية مرتديةً إطلالة سوداء بالكامل مع الحجاب، في محاولة منها للتمويه وعدم لفت الانتباه.

وبحسب الصور المتداولة، اكتفت الفنانة العالمية بما يبدو أنه تسوّق سريع أو جولة استكشافية، إذ غادرت المتجر من دون أكياس مشتريات، ما يرجّح أنها كانت تتجوّل فقط أو أن فريقها المرافق يتولّى حمل المقتنيات عنها لاحقًا.

 

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

السيدة الأولى نعمت عون: الكفاءة توصل الفرد والحجاب ليس بعائق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة

LBCI
موضة وجمال
2025-09-12

رالف لورين يطلق"Ask Ralph"... تجربة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-19

قاسم: الهدف من الضربة على قطر هو ارسال رسالة قوية لقطر ولكل الدول العربية وما بعد ضربة قطر ليس كما قبلها

LBCI
فنّ
17:04

أغنية ريهانا للنجم المصري محمد صلاح تثير الجدل... والحقيقة مفاجِئة! (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-17

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
فنّ
2025-10-16

بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس

LBCI
أخبار لبنان
16:35

وزير الصحة: إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
فنّ
2025-10-16

بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس

LBCI
رياضة
19:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
19:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
19:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
19:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

LBCI
أمن وقضاء
13:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
حال الطقس
08:44

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
05:32

أسرار الصحف 18-10-2025

LBCI
خبر عاجل
16:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
15:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

LBCI
خبر عاجل
18:01

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

LBCI
صحف اليوم
06:28

كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)

LBCI
خبر عاجل
16:24

وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان

