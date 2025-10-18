الأخبار
تايلور سويفت تتبرّع بـ100 ألف دولار لطفلة مصابة بالسرطان: أرادت أن تصبح صديقتها المقربة!

2025-10-18 | 15:48
تايلور سويفت تتبرّع بـ100 ألف دولار لطفلة مصابة بالسرطان: أرادت أن تصبح صديقتها المقربة!

في لفتة إنسانية مؤثرة، تبرّعت النجمة العالمية تايلور سويفت بمبلغ 100 ألف دولار لدعم الطفلة لايلا التي تكافح مرض السرطان.

وجاءت مبادرة سويفت بعد منشور على صفحة الدعم الخاصة بلايلا على إنستغرام، عبّرت فيه الطفلة عن أمنيتها بأن تكون سويفت "صديقتها المقرّبة".

وألهمت هذه القصة طفلة أخرى مصابة بالسرطان، فبدأت بصنع وبيع أساور صداقة مستوحاة من جولة سويفت الغنائية Eras Tour لجمع تبرعات لصالح لايلا وعائلتها التي تواجه أعباء المستشفيات المتزايدة.

وبحسب صفحةGoFundMe  الخاصة بالعائلة، شُخّصت لايلا بمرض نادر في الدماغ عندما كان عمرها 18 شهرًا فقط، وهي تمضي معظم وقتها بين جلسات العلاج والإقامة في المستشفيات.

وتُعدّ مساهمة تايلور سويفت أكبر تبرع على الصفحة حتى الآن، وقد أرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها: "أُرسل أكبر عناق إلى صديقتي لايلا! مع الحب، تايلور".

