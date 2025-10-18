الأخبار
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"

فنّ
2025-10-18 | 16:05
ردّت النجمة الأميركية سيلينا غوميز على ما بدا أنه انتقاد غير مباشر من هايلي بيبر في منشور على إنستغرام حُذف لاحقًا، وذلك في سلسلة من التعليقات الهادئة عبر خاصية القصص في حسابها.

وكتبت غوميز: "اتركوا الفتاة وشأنها، يمكنها أن تقول ما تشاء. الأمر لا يؤثر على حياتي إطلاقًا. المسألة تتعلق بالشهرة لا بالذكاء. كونوا لطفاء، فجميع العلامات التجارية تُلهمني."

وجاءت تصريحات غوميز بعد مقابلة لهايلي بيبر، وهي زوجة النجم جاستن بيبر حبيب سيلينا السابق، أعربت فيها عن انزعاجها من المقارنات المستمرة بين علامتها الجمالية "Rhode Beauty" وعلامة غوميز "Rare Beauty"، قائلة: "من المزعج دائمًا أن تتم مقارنتك بالآخرين. لم أطلب ذلك، لكن يبدو أن البعض يصرّ على رؤيتي بطريقة معينة."

وتابعت بيبر: "أعتقد أن هناك مساحة للجميع. لا أشعر بالمنافسة مع من لا يلهمونني."

ويأتي هذا التفاعل بعد أعوام من الحديث عن التوتر بين غوميز وبيبر، منذ زواج هايلي من النجم جاستن بيبر عام 2018، بعد فترة قصيرة من انفصاله عن غوميز.

