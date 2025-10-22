الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

فنّ
2025-10-22 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

كشف مغني الراب، النجم غوتشي ماين في وقت سابق من هذا الشهر عن تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب وانفصام الشخصية، وذلك في كتاب "حلقات: يوميات رجل مجنون يتعافى".

وأجرى غوتشي وزوجته كيشيا كاوير مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين الماضي في برنامج "ذا بريكفاست كلوب"، حيث ناقشا كيفية إدارة نوباته والعلامات التحذيرية التي قد تظهر عليه.

وقالت كاوير:"لديّ نظام. أزيل تطبيقاته من هاتفه. أول شيء أفعله هو حذف إنستغرام. أحذف كل شيء. حتى لو اضطررت لتغيير كلمة مروره، فأنا أغيرها لأنني لا أريد أن يعرف الناس أنه يمر بنوبة".

وتابعت: "أنا أتحكم في ذلك. لا يستخدم إنستغرام، ولا إكس، فهو محذوف. أنا أتحكم بكل شيء في المنزل".

وأوضح غوتشي أنه لن يدرك حتى أنه يتصرف بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن نوباته تجعله يشعر وكأنه في "ذهان" أو "عالم منحرف". وقال إنه يسمع أصواتًا في ذهنه ويعتقد أن الناس ضده.

وأضافت  كاوير أنها تضطر إلى "التحول إلى أم" والتأكد من أن زوجها يحصل على الرعاية المناسبة التي يحتاجها خلال نوباته، معترفةً بأنها "لحظة مخيفة".

 

 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

فنّ

وكأنه

ويعتقد

الناس

ضده...

إصابته

باضطراب

ثنائي

القطب

LBCI التالي
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-29

"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-10-08

البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو يكشف عن إصابته بالسرطان

LBCI
فنّ
2025-09-10

صوت فيروز يصدح عالميًا... نجم راب عالمي يستخدم أغنية "وحدن" في ألبومه المرتقب (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-20

زوجة إلفيس بريسلي السابقة تكشف: "حاول التدخل في علاقتي العاطفية الجديدة مع هذا الرجل الشهير!"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:00

نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
فنّ
2025-10-20

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-10-20

أصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية جراحية... إليكم آخر تطورات وضع بريجيت باردو الصحي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-17

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:17

إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:08

فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...

LBCI
أمن وقضاء
06:59

قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات

LBCI
أخبار دولية
06:41

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
06:13

الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
موضة وجمال
10:04

في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
10:43

الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More