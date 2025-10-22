يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

كشف مغني الراب، النجم غوتشي ماين في وقت سابق من هذا الشهر عن تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب وانفصام الشخصية، وذلك في كتاب "حلقات: يوميات رجل مجنون يتعافى".

وأجرى غوتشي وزوجته كيشيا كاوير مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين الماضي في برنامج "ذا بريكفاست كلوب"، حيث ناقشا كيفية إدارة نوباته والعلامات التحذيرية التي قد تظهر عليه.

وقالت كاوير:"لديّ نظام. أزيل تطبيقاته من هاتفه. أول شيء أفعله هو حذف إنستغرام. أحذف كل شيء. حتى لو اضطررت لتغيير كلمة مروره، فأنا أغيرها لأنني لا أريد أن يعرف الناس أنه يمر بنوبة".

وتابعت: "أنا أتحكم في ذلك. لا يستخدم إنستغرام، ولا إكس، فهو محذوف. أنا أتحكم بكل شيء في المنزل".

وأوضح غوتشي أنه لن يدرك حتى أنه يتصرف بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن نوباته تجعله يشعر وكأنه في "ذهان" أو "عالم منحرف". وقال إنه يسمع أصواتًا في ذهنه ويعتقد أن الناس ضده.

وأضافت كاوير أنها تضطر إلى "التحول إلى أم" والتأكد من أن زوجها يحصل على الرعاية المناسبة التي يحتاجها خلال نوباته، معترفةً بأنها "لحظة مخيفة".