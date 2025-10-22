الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

فنّ
2025-10-22 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

قرّرت النجمة السورية شكران مرتجى إغلاق حساباتها على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، بعد الجدل الكبير الذي رافق عرض الحلقة الثانية من برنامجها الحواري الجديد "أوه لا لا"، والتي استضافت خلالها المخرج سيف سبيعي.

وخلال الحلقة، تناول سبيعي بعض آرائه السياسية التي أثارت تفاعلات واسعة وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل، ما دفع مرتجى لاحقًا إلى نشر مجموعة من الرسائل عبر حسابها على فيسبوك قبل إغلاقه، أوضحت فيها موقفها من الضجة التي أثيرت.

وأكدت شكران في رسائلها أنها لم تكن تقصد إثارة الجدل أو الإساءة لأي جهة، وقالت: "لم يكن هدفنا أنا ولا فريق العمل ولا المحطة إشعال الفتنة أو إثارة أي حساسية، بل كانت النية صافية، وكل ما قصدناه هو تقديم محتوى فني وحواري راقٍ."

وأضافت الممثلة السورية أنها تعتز بانتمائها إلى وطنها وجمهورها، معتذرةً لكل من شعر بالإساءة، بقولها: "أتشرف بانتمائي إلى الشعب السوري، وإن كنت قد تسببت عن غير قصد في إيذاء مشاعركم، فأنا أعتذر من القلب."

وعن قرارها الابتعاد عن المنصات، أوضحت مرتجى أن خطوتها لا تعني الضعف، بل رغبة في الحفاظ على الهدوء، قائلة: "نبتعد أحيانًا لأننا لا نشبه ما يُقال، ولأننا نرفض الرد على الإساءة بالإساءة. نبتعد لأننا نحب ولا نعرف الكراهية."

آخر الأخبار

فنّ

شكران مرتجى

نجمة

ممثلة

سورية

إغلاق

حسابات

مواقع التواصل الاجتماعي

سوريا

إثارة جدل

جمهور.

LBCI التالي
يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

شكران مرتجى تبكي على مسرح موركس دور... إليكم ما حصل وهذه جائزتها (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-15

تعميم صورة موقوفَين بجرائم احتيال عبر الدولار المجمد على مواقع التواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

إغلاق مدارج مطار ميونيخ مجددا وطيار يرجع السبب لرصد طائرات مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:00

نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

LBCI
فنّ
04:20

يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

LBCI
فنّ
2025-10-21

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
فنّ
2025-10-20

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:29

في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:13

وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More