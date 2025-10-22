لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

قرّرت النجمة السورية شكران مرتجى إغلاق حساباتها على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، بعد الجدل الكبير الذي رافق عرض الحلقة الثانية من برنامجها الحواري الجديد "أوه لا لا"، والتي استضافت خلالها المخرج سيف سبيعي.

وخلال الحلقة، تناول سبيعي بعض آرائه السياسية التي أثارت تفاعلات واسعة وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل، ما دفع مرتجى لاحقًا إلى نشر مجموعة من الرسائل عبر حسابها على فيسبوك قبل إغلاقه، أوضحت فيها موقفها من الضجة التي أثيرت.

وأكدت شكران في رسائلها أنها لم تكن تقصد إثارة الجدل أو الإساءة لأي جهة، وقالت: "لم يكن هدفنا أنا ولا فريق العمل ولا المحطة إشعال الفتنة أو إثارة أي حساسية، بل كانت النية صافية، وكل ما قصدناه هو تقديم محتوى فني وحواري راقٍ."

وأضافت الممثلة السورية أنها تعتز بانتمائها إلى وطنها وجمهورها، معتذرةً لكل من شعر بالإساءة، بقولها: "أتشرف بانتمائي إلى الشعب السوري، وإن كنت قد تسببت عن غير قصد في إيذاء مشاعركم، فأنا أعتذر من القلب."

وعن قرارها الابتعاد عن المنصات، أوضحت مرتجى أن خطوتها لا تعني الضعف، بل رغبة في الحفاظ على الهدوء، قائلة: "نبتعد أحيانًا لأننا لا نشبه ما يُقال، ولأننا نرفض الرد على الإساءة بالإساءة. نبتعد لأننا نحب ولا نعرف الكراهية."