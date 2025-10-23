كارول سماحة... الصوت العربي الذي افتتح حفل الغرامي من الأهرامات (صور)

في حدث عالمي يجمع موسيقى الشرق مع موسيقى الغرب، اختيرت النجمة كارول سماحة لتكون الصوت العربي الذي يفتتح رسميًا حفل إطلاق جوائز “غرامي أواردز” العالمية، بحضور The Recording Academy بشخص رئيسها التنفيذي Mr. Harvey Mason Jr، في احتفال مهيب أُقيم مساء يوم الأربعاء عند سفح أهرامات الجيزة في القاهرة.

وتميّز الحدث بمشاركة شخصيات موسيقية بارزة من العالم العربي والعالم، حيث التأمت أنغام الشرق والغرب في موقعٍ يُعدّ رمزًا للحضارة والخلود.

وأبهرت كارول سماحة الحضور بأداء أغنيتين مميزتين، الأولى بعنوان "when you believe" للنجمة العالمية الراحلة ويتني هيوستن، والثانية بعنوان "وحشاني بلادي"، التي حملت رسالة حب وحنين إلى الوطن والعروبة والسلام.

واختيار كارول لافتتاح الحفل جاء تتويجًا لمسيرتها الفنية الراقية وصوتها الاستثنائي العابر للحدود، في خطوة تؤكد على حضور الموسيقى العربية في أرقى المنصّات العالمية.

وبهذا الافتتاح، دخلت كارول سماحة التاريخ كأول فنانة عربية تُشارك بصوتها في انطلاق رسمي لجوائز الغرامي من أرض مصر.