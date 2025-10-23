الأخبار
بسبب الضغوط النفسية التي عاشتها بعد طلاقها... كيم كارداشيان تعلن إصابتها بهذا المرض

فنّ
2025-10-23 | 09:00
بسبب الضغوط النفسية التي عاشتها بعد طلاقها... كيم كارداشيان تعلن إصابتها بهذا المرض
بسبب الضغوط النفسية التي عاشتها بعد طلاقها... كيم كارداشيان تعلن إصابتها بهذا المرض

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن إصابتها بتمدد صغير في الأوعية الدموية في دماغها بعد إجراء تصوير روتيني بالرنين المغناطيسي، وقالت إن الأطباء أرجعوا ذلك إلى الضغوط النفسية بعد طلاقها من المغني كاني ويست.

وفي التفاصيل، أعلنت كيم كارداشيان عن الإصابة خلال العرض الأول للموسم السابع من مسلسل "ذا كارداشيان" أثناء حديثها مع شقيقتها كورتني كارداشيان. 

وظهرت كيم كارداشيان في إحدى المستشفيات وهي تُنقل إلى جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، بينما تظهر الصور الدماغية على الشاشة. 

وفي مشهد لاحق، انهمرت دموع كيم وهي تتحدث عبر الهاتف، واستذكرت ضغوط زواجها وطلاقها من كاني ويست، مشيرةً إلى أن كل هذا الاضطراب ساهم في نمو مشاكلها الصحية.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن تمدد الأوعية الدموية هو تضخم أحد الأوعية الدموية في الدماغ وفي حال تمزقه، قد يؤدي ذلك إلى نزيف داخلي حاد ويُشكل خطرًا على الحياة. 

وتتم عادة مراقبة تمددات الأوعية الدموية الصغيرة غير المتمزقة من خلال فحوصات دورية بدلًا من الجراحة الفورية.
 

