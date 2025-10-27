بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)

أثارت النجمة الأميركية بريتني سبيرز الجدل مجددًا بعد تداول مقطع فيديو يُظهرها وهي تقود سيارتها بطريقة خطيرة في شوارع كاليفورنيا، قبل أن تخرج عن صمتها بتعليق غامض عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت سبيرز، البالغة من العمر 43 عامًا، منشورًا قالت فيه: "لمن يتساءل... الشبيهة في الفيديو ليست أنا".

وكان الفيديو الذي حصل عليه موقع "الصفحة السادسة" قد أظهر مغنية البوب الحائزة على جائزة غرامي وهي تنحرف بين المسارات وتتجاوز الخط الفاصل للطريق قبل أن تقوم بانعطاف حاد أحدث صوتًا مرتفعًا لإطارات السيارة، بعد مغادرتها إحدى المطاعم.

ولم تُشر سبيرز مباشرة إلى الحادثة في منشورها، الذي أرفقته بصورة كرتونية لشخصيتي ميني ماوس وديزي داك وهما تتعانقان، ما أثار مزيدًا من التساؤلات بين متابعيها حول ما إذا كانت تنفي الواقعة أم تلمّح لشيء آخر.