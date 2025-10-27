إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها بأسلوب بسيط ومرح في آنٍ واحد، حيث نشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ظهرت فيها وهي تطفئ شموع قالب الحلوى داخل غرفة نوم مرتدية ملابس النوم، في أجواء مليئة بالعفوية والدفء.

وفي إحدى الصور، ظهرت إليسا وهي تحمل جريدة كتب على صفحتها الأولى "خبر عاجل... عيد ميلاد إليسا"، في لمسة مبتكرة ولافتة تعكس روحها المرحة.

وأرفقت النجمة الصور برسالة مؤثرة وجّهتها إلى محبيها، جاء فيها بالإنكليزية: "شكرًا على كل رسائلكم وكلماتكم الطيبة، لعائلتي وأصدقائي وجمهوري وكل من تذكّرني في هذا اليوم. أنتم تذكرونني كم أنا محظوظة لأنني محاطة بكل هذا الحب".

وأضافت: "إلى بدايات جديدة وأيام أكثر إشراقًا مفعمة بالسعادة والحب والامتنان دائمًا".

وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعيها الذين تمنّوا لها عامًا مليئًا بالنجاحات، مؤكدين أن إليسا ما زالت تنشر الإيجابية والفرح أينما ظهرت.