المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام
فنّ
2025-10-31 | 12:00
المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام
يثير التطور المتسارع لبرامج الذكاء الاصطناعي تساؤلات وجودية في قطاعات شتى بينها السينما التي تخشى أوساطها من حلول هذه الثورة التقنية محل الإبداع البشري، لكن للمخرج ريتشارد لينكليتر خلاصة مختلفة، إذ يؤكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الذكاء الاصطناعي لن يصنع أفلاما".
من خلال فيلميه الجديدين "نوفيل فاغ" و"بلو مون"، يقدم المخرج ريتشارد لينكليتر إجابة على هذا التساؤل، متعمقا في حياة رجلين لامعين وشديدي التقلّب صاغت أفلامهما ومسرحياتهما سينما الموجة الفرنسية الجديدة ومسرح برودواي.
وقال لينكليتر "سرد القصص والسرديات والشخصيات؟ أمور ترتبط بالإنسانية؟ الأمر يختلف تماما". (...)
ويرى لينكليتر أن الذكاء الاصطناعي "مجرد أداة أخرى" يمكن للفنانين استخدامها، لكنه "لا يملك حدسا أو وعيا".
وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة سبقت العرض الأول لفيلم "نوفيل فاغ" في لوس أنجلوس ضمن مهرجان الفيلم الأميركي الفرنسي: "أعتقد أنه سيكون أقل ثورية مما يعتقده الجميع في السنوات القليلة المقبلة".
وقد كان تجسيد الواقعية التي طبعت الموجة الجديدة الفرنسية في هذا العمل الأشبه بالوثائقي، ممكنا بجزء منه بفضل التكنولوجيا، مع وصول الكاميرات الخفيفة والمحمولة.
ورفض لينكليتر الادعاء بأن توفير التكاليف والمرونة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُطلق العنان لثورة مقبلة في صناعة الأفلام، قائلا: "ستشاهدون أعمالا رائعة"، لكن "المهمة الأصعب تتمثل في سرد قصة آسرة يرغب الناس في مشاهدتها والتفاعل معها".
وأضاف "هناك العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها، من التمثيل وبنية القصة والإيقاع والأسلوب"، و"لا توجد خوارزمية قادرة على فعل ذلك. لذا لن يُجدي أي عنصر تحفيزي نفعا".
ومن بين مشاريع لينكليتر المستقبلية فيلم "ميريلي وي رول أغاين" الذي تدور أحداثه على مدى عقدين، ويصوّر نهاية صداقة بين ثلاثة فنانين، ويُروى بتسلسل زمني عكسي.
ولإثبات وجهة نظره بشأن التكنولوجيا، قرر لينكليتر تصوير الفيلم على مدى 20 عاما، ما سمح للممثلين بأن يكبروا على الشاشة.
بالطبع، استُخدم الذكاء الاصطناعي أخيرا بهدف محو أثار التقدم في السن لدى الممثلين، لكن لينكليتر لم يبدِ اهتماما يذكر بذلك، موضحا "إنها ليست خدعة بصرية، أليس كذلك؟ أريد حقا أن يؤدي ممثل في سن معينة دورَ شخصية ما".
وأضاف "أريد أن يكون الممثلون أكبر سنا وأكثر حكمة بكثير، هذا نهجي في التمسك بالإنسانية!".
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!
مقالات ذات صلة
فنّ
2025-09-03
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الأفلام... ويصل إلى بوليوود
فنّ
2025-09-03
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الأفلام... ويصل إلى بوليوود
علوم وتكنولوجيا
2025-10-23
ميتا تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الإصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-10-23
ميتا تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الإصطناعي
أخبار لبنان
2025-10-17
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
أخبار لبنان
2025-10-17
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
فنّ
11:50
بأجواء مليئة بالمرح والطاقة الجميلة... هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب جديد (فيديو)
فنّ
11:50
بأجواء مليئة بالمرح والطاقة الجميلة... هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب جديد (فيديو)
فنّ
09:26
تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)
فنّ
09:26
تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)
فنّ
08:47
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
فنّ
08:47
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
فنّ
2025-10-28
نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!
فنّ
2025-10-28
نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
اقتصاد
12:02
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
اقتصاد
12:02
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:00
الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية
أخبار لبنان
14:00
الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية
أخبار لبنان
13:46
مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025
أخبار لبنان
13:46
مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
