بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية "بي ديدي"

نُقل نجم الهيب هوب الأميركي شون "ديدي" كومز المعروف بـ"بي ديدي" إلى سجن في نيوجيرزي لتمضية عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالدعارة، وفق سجل فدرالي صدر الجمعة الماضي.



ويُحتجز كومز في سجن فورت ديكس الخاضع لحراسة محدودة على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الجنوب من نيويورك، وهي منشأة معروفة أيضا ببرامج علاج الإدمان.



وكان محاموه قد طلبوا نقله إلى السجن حيث من المقرر أن يبقى حتى 8 أيار 2028، وفق مكتب السجون الفدرالي.



وأُوقف النجم الموسيقي في أيلول 2024، ودين في تموز الماضي بتهمتين مرتبطتين بنقل أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة.



لكن هيئة محلفين برّأته من أخطر تهمتين وُجّهتا إليه، وهما الاتجار بالجنس والابتزاز.



وتوجّه كومز إلى المحكمة والدموع في عينيه، قبل أن يصدر القاضي الحكم الذي يأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها في سجن شهير في بروكلين، وقال إنه "يأسف بشدة" على أفعاله.



واعتذر لعائلته ولضحاياه واصفا سلوكه بأنه "مقزز ومخز"، واستأنف كومز قرار إدانته والحكم الصادر بحقه.



المصدر: فرانس برس