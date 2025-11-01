الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية "بي ديدي"

فنّ
2025-11-01 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية &quot;بي ديدي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية "بي ديدي"

نُقل نجم الهيب هوب الأميركي شون "ديدي" كومز المعروف بـ"بي ديدي" إلى سجن في نيوجيرزي لتمضية عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالدعارة، وفق سجل فدرالي صدر الجمعة الماضي.

ويُحتجز كومز في سجن فورت ديكس الخاضع لحراسة محدودة على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الجنوب من نيويورك، وهي منشأة معروفة أيضا ببرامج علاج الإدمان.

وكان محاموه قد طلبوا نقله إلى السجن حيث من المقرر أن يبقى حتى 8 أيار 2028، وفق مكتب السجون الفدرالي.

وأُوقف النجم الموسيقي في أيلول 2024، ودين في تموز الماضي بتهمتين مرتبطتين بنقل أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة.

لكن هيئة محلفين برّأته من أخطر تهمتين وُجّهتا إليه، وهما الاتجار بالجنس والابتزاز.

وتوجّه كومز إلى المحكمة والدموع في عينيه، قبل أن يصدر القاضي الحكم الذي يأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها في سجن شهير في بروكلين، وقال إنه "يأسف بشدة" على أفعاله. 

واعتذر لعائلته ولضحاياه واصفا سلوكه بأنه "مقزز ومخز"، واستأنف كومز قرار إدانته والحكم الصادر بحقه.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

بسجنه...

إليكم

تطورات

"بي

ديدي"

المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-03

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-08

أحكام بالسجن حتى 15 عاما لتسعة أردنيين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:00

المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام

LBCI
فنّ
11:50

بأجواء مليئة بالمرح والطاقة الجميلة... هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب جديد (فيديو)

LBCI
فنّ
09:26

تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)

LBCI
فنّ
08:47

"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-29

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
موضة وجمال
2025-10-23

"يا فتاة أنتِ محظوظة"... هكذا احتفلت بيلا حديد في عيد ميلادها الـ29 (صور)

LBCI
منوعات
2025-10-29

"الطفل يشبه غولاش تماماً!"... صورة صوتية صادمة: جنين يشبه كلب العائلة!

LBCI
موضة وجمال
2025-10-13

كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
أخبار لبنان
14:43

رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلومات للـLBCI: مراقبون من ديوان المحاسبة يدققون بسجلات في بلدية بيروت بحضور الموظف خ. ب. ع الذي أوقفه أمن الدولة يوم أمس بإشارة من النيابة العامة المالية بمؤازرة من أمن الدولة وذلك للتحقيق بشبهة هدر للمال العام والتصرف بأموال خلافا للأصول القانونية

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد

LBCI
أمن وقضاء
06:28

روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

LBCI
صحف اليوم
07:31

عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)

LBCI
خبر عاجل
10:08

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه

LBCI
أخبار لبنان
11:46

تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

LBCI
خبر عاجل
09:33

غارة من مسيرة استهدفت المدينة الصناعية في النبطية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More