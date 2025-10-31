الأخبار
بأجواء مليئة بالمرح والطاقة الجميلة... هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب جديد (فيديو)
فنّ
2025-10-31 | 11:50
بعدما شوّقت جمهورها في الساعات الماضية لمفاجأةٍ دون الكشف عن أي تفاصيل، أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب.
وتطلّ هيفاء وهبي في الفيديو كليب بأجواءٍ ضاحكة عفوية ومرحة، تتناغم تماماً مع روح وكلمات الأغنية التي اعتبرها المتابعون بمثابة "نشيد الصداقة"، لما تحمله من طاقة إيجابية ومعنى الصداقة الحقيقي، وعلّقت هيفاء بالقول "فيديو كليب احنا الشلة الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب. هدية لكل الأصدقاء اللي الحياة بتصير معهم أجمل!".
أغنية "إحنا الشلة" من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، واخراج رجا نعمة، وهي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.
ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على أربع مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.
فنّ
2025-10-02
هيفاء وهبي تطرح الجزء الأوّل من ألبوم "ميجا هيفا"
فنّ
2025-10-02
هيفاء وهبي تطرح الجزء الأوّل من ألبوم "ميجا هيفا"
0
فنّ
2025-09-03
رين سلامة بطلة فيديو كليب أغنية عامر زيان الجديدة (فيديو)
فنّ
2025-09-03
رين سلامة بطلة فيديو كليب أغنية عامر زيان الجديدة (فيديو)
0
فنّ
2025-10-02
زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)
فنّ
2025-10-02
زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-10-04
الشيخ نعيم قاسم: خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالأخطار ومليئة بالملاحظات وعلامات الاستفاهم
آخر الأخبار
2025-10-04
الشيخ نعيم قاسم: خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالأخطار ومليئة بالملاحظات وعلامات الاستفاهم
فنّ
12:00
المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام
فنّ
12:00
المخرج ريتشارد لينكليتر: الذكاء الاصطناعي غير قادر على صنع أفلام
0
فنّ
09:26
تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)
فنّ
09:26
تكريم دولي رفيع للبنان في مسرح البولشوي: وسام الشرف الروسي لـ هبة القواس في منتدى التعاون الدولي (صور)
0
فنّ
08:47
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
فنّ
08:47
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
0
فنّ
2025-10-28
نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!
فنّ
2025-10-28
نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
0
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
0
اقتصاد
12:02
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
اقتصاد
12:02
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
0
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
0
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
0
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
0
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
14:00
الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية
أخبار لبنان
14:00
الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية
0
أخبار لبنان
13:46
مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025
أخبار لبنان
13:46
مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025
0
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
أخبار لبنان
10:21
قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا
0
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
2
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
3
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
4
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
5
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
6
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
7
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
8
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
