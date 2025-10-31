بأجواء مليئة بالمرح والطاقة الجميلة... هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب جديد (فيديو)

بعدما شوّقت جمهورها في الساعات الماضية لمفاجأةٍ دون الكشف عن أي تفاصيل، أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب.

وتطلّ هيفاء وهبي في الفيديو كليب بأجواءٍ ضاحكة عفوية ومرحة، تتناغم تماماً مع روح وكلمات الأغنية التي اعتبرها المتابعون بمثابة "نشيد الصداقة"، لما تحمله من طاقة إيجابية ومعنى الصداقة الحقيقي، وعلّقت هيفاء بالقول "فيديو كليب احنا الشلة الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب. هدية لكل الأصدقاء اللي الحياة بتصير معهم أجمل!".

أغنية "إحنا الشلة" من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، واخراج رجا نعمة، وهي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على أربع مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.