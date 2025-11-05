نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين النجمة اللبنانية نانسي عجرم والمغنية الإندونيسية Ayu Tingting خلال التحضيرات لحفل نانسي المنتظر في إندونيسيا، حيث ظهرتا في لحظات مليئة بالعفوية والمرح.

وظهرت نانسي في الفيديو وهي تؤدي مقطع أغنيتها الشهيرة "يا طبطب" بمشاركة الفنانة الإندونيسية التي شاركتها الغناء والرقص وسط أجواء حماسية لاقت تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين.

وتُشير مصادر إعلامية إلى أن النجمتين تحضّران لمفاجأة خاصة خلال الحفل المنتظر، الذي يُعد أول عرض عربي جماهيري بهذا الحجم في إندونيسيا، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور خمسة آلاف شخص.





