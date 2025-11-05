ما حقيقة دخول النجمة آمال ماهر القفص الذهبي؟

أعلن الصحافي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام زواج الفنانة المصرية آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب، في خبرٍ شكّل مفاجأة سارة لجمهورها ومحبيها في العالم العربي.

وكتب هنيدي في منشوره: "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وتواجدهما حالياً في باريس لقضاء شهر العسل، على أن تعود قريباً لاستئناف نشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي... ودامت الأفراح".

من جهتها، لم تؤكد النجمة هذا الخبر بل اكتفى الجمهور بنشر صورٍ لها عبر مواقع التواصل.