جينيفر لورنس تثير الجدل... انهارت على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو)

أحرجت النجمة العالمية جينيفر لورنس مقدّم البرامج الشهير جيمي فالون بعدما انهارت بالبكاء أكثر من مرة خلال استضافتها في برنامج "ذا تونايت شو".

وخلال الحلقة التي عُرضت مساء الخميس، ظهرت لورنس (35 عامًا) وهي متوترة منذ بداية المقابلة، إذ اعترفت بأنها تشعر بالقلق، وتحدثت عن المقابلة الأخيرة التي أجرتها مع مجلة نيويوركر، حيث تناولت شعورها بأنها كانت "مزعجة" في مقابلاتها السابقة عندما كانت أصغر سنًا.

لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة، إذ حاولت النجمة تمالك نفسها قبل أن تنهار بالبكاء مجددًا، قائلة إنها "لن تنطق بكلمة واحدة"، ما دفع فالون للردّ ممازحًا: "لكن يجب أن تقولي شيئًا!".

ورغم محاولات المقدم تهدئتها، استمرت الممثلة في البكاء بصوت مرتفع أمام جمهور البرنامج، في مشهد وُصف من المتابعين بأنه مزيج من العفوية والدراما المفرطة، فيما بدا فالون مرتبكًا طوال المقابلة.