فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-11-17 | 03:00
فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام عن مجموعة من مؤدّي خدع سحرية يستهدفون مجرمين خطرين، شباك التذاكر في أميركا الشمالية.
وحقّق الفيلم الذي صدرت النسخة الأولى منه سنة 2013 والذي يجمع مجدّدا جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر ودايف فرنكو ووودي هارلسون 21,3 مليون دولار أميركي بين الجمعة والأحد.
واحتلّ المرتبة الثانية الفيلم الجديد "ذي رانينغ مان" من مجموعة "باراماونت" المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل، مسجّلا عائدات بقيمة 17 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.
وتراجع إلى المرتبة الثالثة "بريديتر: بادلاندز" من استوديوهات "توينتيث سنتشري" التابعة لـ"ديزني" مع 13 مليون دولار من العائدات.
وحلّ رابعا "ريغريتينغ يو" لمجموعة "باراماونت" وهي النسخة السينمائية الأخيرة من رواية كولين هوفر مع 4 ملايين دولار من العائدات.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "بلاك فون 2" مع إيثن هوك في دور الشرير. وقد حقّق الفيلم الذي أنتجته مجموعة "يونيفرسال" 2,7 مليون دولار.
وفي ما يأتي باقي الأفلام الخمسة في الترتيب:
"نورنبرغ" (2,6 مليون دولار)
"كيبر" (2,5 مليون دولار)
"ساره زايول" (2,3 مليون دولار)
"تشينسوو مان- ذي موفي: ريزي أرك" (1,6 مليون دولار)
"بوغونيا" (1,6 مليون دولار)
المصدر: فرانس برس
