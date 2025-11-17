الأخبار
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)

فنّ
2025-11-17 | 03:40
0min
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)

تعرّض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سيارة خلال توجهه لإحياء حفل فني، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

ونشر أحمد سعد لاحقاً مقطع فيديو أثناء وجوده في المستشفى، طمأن من خلاله الجمهور على حالته الصحية.

وشكر أحمد سعد بدايةً جمهوره وقال: "الحمدلله أنا بخير في نعمة كبيرة من ربنا، ما تبصش للوحش بص للحلو، الحمدالله سبحانه وتعالى إني أنا موجود وشفت الحب الكبير من كل الناس".

وأضاف: "الحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار وانشالله أكون معاكم دائماً".

