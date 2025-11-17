أميمة الخليل وهاني سبليني يتألقان في "ذكريات الفل" بضيافة الأوركسترا الشرق -عربية

بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار المؤلفة الموسيقية هبة القواس، عاشت بيروت ليلة فنية مميزة أحيتها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية، مع ضيفتها الفنانة أميمة الخليل يرافقها الموسيقي وعازف البيانو هاني سبليني.

اجتمعت النخبة من عشاق الموسيقى في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى، في أمسية حملت عنوان "ذكريات الفل"، فكانت دعوة لاستعادة ألق الفن الجاد والأصيل والتراث الموسيقي اللبناني والعربي، تأكيداً على دور الأوركسترا الوطنية في صون الهوية الموسيقية في لبنان.



ومثّلت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية ركن الأمسية المبهر. هذه الأوركسترا التي تواصل مهمتها في الحفاظ على الموسيقى الشرقية وتقديمها بأسلوب أكاديمي محترف يجمع بين الأصالة والتجديد، مع قائدها المايسترو أندريه الحاج، الذي يشكل عصباً يربط بين الموسيقيين والجمهور والفنانة. تمكّن الحاج من التعامل مع نسيج الأوركسترا الشرقي، والذي يضم نحو 40 عازفًا، بذكاء ومن دون أي تكلّف، فكانت كل مقطوعة عبارة عن لوحة صوتية متكاملة، تأخذ المستمع في رحلة عبر مقامات وتوزيعات موسيقية غنية، أعدها في جزء كبير منها الفنان هاني سبليني.



وبصوتها العذب والدافئ، صدحت الفنانة أميمة الخليل مقدمةً مجموعة من مختارات الذاكرة العربية إلى جانب أعمالها الخاصة في الأمسية التي حملت اسم أحد أعمالها "ذكريات الفل". فقدمت مع الأوركسترا برنامـجاً موسيقياً ثرياً تنقل بين ألوان الشعر العربي المعاصر والقديم، مؤكدة على دورها كحاملة لواء الأغنية الملتزمة والوجدانية. كان البرنامج بمثابة رحلة فنية استثنائية، عكست التناغم العميق بين صوتها وألحان وتوزيعات شريكها الفني هاني سبليني، الذي تصدّر المشهد الموسيقي لهذه الأمسية.

وافتتحت الأمسية بأغنية "ذكريات الفل" (جورج جرمانوس) تلتها "شب وصبيّة" (نزار الهندي)، ثم قدّمت لحناً للفنان فؤاد عبد المجيد في أغنية "دعاني". وتابعت الخليل الغناء لـ جرمانوس جرمانوس وسبليني في "شو بحب غنيلك"، لتنتقل إلى الأغنية الملتزمة مع أعمال مارسيل خليفة، فغنت "طرقات وضجيج" للشاعر بطرس روحانا، و"الطبقة الوسطى" لعبيدو باشا.

أضفت الأمسية نفحات موسيقية خاصة مع مقطوعة "هيام" من ألحان سبليني، ثم عادت الخليل إلى الغناء مقدمة أغنيتها الشهيرة "عصفور" (نبيل هادي/ مرسيل خليفة)، تلتها "وجد" (مروان مخول). ولروائع مارسيل خليفة نصيب وافر أيضاً من البرنامج، حيث غنّت "وقلت بكتبلك" (محمد العبدالله) و "الكمنجات" للشاعر الكبير محمود درويش.

واختتمت الأمسية باحتفاء فني آخر، شمل "نتفة عتم" (ماهر يمين)، قبل أن تستحضر عبق الزمن الجميل مع لحن فريد الأطرش في أغنية "يا حبيبي تعالى" (أحمد جلال)، و"لا تدق" (نزار الهندي). وقد قام هاني سبليني بتوزيع موسيقي لغالبية هذه الأعمال، باستثناء التوزيعات التي حملت توقيع مارسيل خليفة.



وتجلّت أميمة الخليل، لتثبت مرة أخرى أنها فنانة تحب الغناء أمام "جمهور يتمتع بذاكرة"، فتسقي عطشه للكلمة العميقة واللحن الأصيل. عزف البيانو الماهر لـ هاني سبليني كان عنصراً رئيسياً في إثراء الأداء، حيث جمع بين التقنية الكلاسيكية وروح المقام الشرقي.

وتجاوزت الأمسية حدود الحفلة، لتتحول إلى لقاء وجداني بين الفن وجمهوره. كانت الأجواء مفعمة بالحنين والصفاء الفني الذي ينتظره دوماً المشهد الثقافي. الحضور، الذي ضاقت به مقاعد الكنيسة، كان متفاعلاً ومنغمساً في كل نوتة ومقام، حيث عبّر عن تجاوبه بتصفيق حار وعبارات استحسان متواصلة، محوّلاً الصالة إلى جزء من الأداء.

ونجحت "ذكريات الفل" في أن تكون مساحة للتلاقي الروحي عبر الموسيقى، وشهادة على أن الفن الراقي لا يزال قادراً على توحيد القلوب وصنع لحظات أمل في قلب الظروف الصعبة.