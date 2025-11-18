الأخبار
توم كروز يكسر صمته بعد 23 عامًا: "انفصال نيكول كيدمان عن زوجها… كارما"
2025-11-18 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توم كروز يكسر صمته بعد 23 عامًا: "انفصال نيكول كيدمان عن زوجها… كارما"
خرج نجم هوليوود توم كروز عن صمته الطويل بشأن طلاق طليقته نيكول كيدمان من المغني كيث أوربان بعد 19 عامًا من الزواج، معتبرًا — وفق مصادر مقربة — أن ما يحدث اليوم هو "كارما" تعود إليه بعد الطريقة التي تعاملت بها معه عقب انفصالهما في 2001، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب ما نقله موقع International Business Times عن مصدر مقرّب من النجم البالغ 63 عامًا، فإن كروز لم ينسَ كيف تم تصويره كرجل العلاقة "السيّئ"، بينما حصدت نيكول كل التعاطف والدعم الإعلامي.
وقال المصدر: "عندما انفصلا، وُجّه كل اللوم إلى توم. كانت نيكول تظهر على التلفزيون، تُلمّح إلى قصر قامته، وتُقدّم نفسها كضحية… بينما بقي هو صامتًا ويتلقى الضربات."
وأكد المصدر أن كروز شعر لسنوات بأن صورة كيث أوربان كـ "المنقذ المثالي" كانت تزعجه، وكأنه جاء ليُخرج نيكول من "ذكريات زواجها الأول". لكن مع الإعلان عن انفصال الزوجين، شعر كروز بأن الوقت كشف الحقيقة.
وأضاف المصدر: "هو يتابع أخبار الطلاق بكل اهتمام. جزء منه يتعاطف مع نيكول ويعرف أنها تتألم… لكن جزءًا آخر يرى أن ما يحدث هو الكارما تعمل عملها."
وختم المصدر بقوله: "توم رأى منذ البداية أن هذا الزواج مُبالغ فيه وأنهما لا يملكان الكثير من الأمور المشتركة… واليوم يشعر بأنه كان محقًا."
