توم كروز يكسر صمته بعد 23 عامًا: "انفصال نيكول كيدمان عن زوجها… كارما"

فنّ
2025-11-18 | 05:29
توم كروز يكسر صمته بعد 23 عامًا: "انفصال نيكول كيدمان عن زوجها… كارما"

خرج نجم هوليوود توم كروز عن صمته الطويل بشأن طلاق طليقته نيكول كيدمان من المغني كيث أوربان بعد 19 عامًا من الزواج، معتبرًا — وفق مصادر مقربة — أن ما يحدث اليوم هو "كارما" تعود إليه بعد الطريقة التي تعاملت بها معه عقب انفصالهما في 2001، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب ما نقله موقع International Business Times عن مصدر مقرّب من النجم البالغ 63 عامًا، فإن كروز لم ينسَ كيف تم تصويره كرجل العلاقة "السيّئ"، بينما حصدت نيكول كل التعاطف والدعم الإعلامي.

وقال المصدر: "عندما انفصلا، وُجّه كل اللوم إلى توم. كانت نيكول تظهر على التلفزيون، تُلمّح إلى قصر قامته، وتُقدّم نفسها كضحية… بينما بقي هو صامتًا ويتلقى الضربات."

وأكد المصدر أن كروز شعر لسنوات بأن صورة كيث أوربان كـ "المنقذ المثالي" كانت تزعجه، وكأنه جاء ليُخرج نيكول من "ذكريات زواجها الأول". لكن مع الإعلان عن انفصال الزوجين، شعر كروز بأن الوقت كشف الحقيقة.

وأضاف المصدر: "هو يتابع أخبار الطلاق بكل اهتمام. جزء منه يتعاطف مع نيكول ويعرف أنها تتألم… لكن جزءًا آخر يرى أن ما يحدث هو الكارما تعمل عملها."

وختم المصدر بقوله: "توم رأى منذ البداية أن هذا الزواج مُبالغ فيه وأنهما لا يملكان الكثير من الأمور المشتركة… واليوم يشعر بأنه كان محقًا."

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

