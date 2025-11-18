"الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان" تُرسي معاييرا جديدة للإتقان الموسيقي بقيادة المايسترو كريم سعيد

في أمسية فاخرة تُوجت بالجمال والأمل والإتقان، أثبتت "الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان "(NYO-Lebanon) مرة جديدة، أنها مؤسسة موسيقية استراتيجية تُمثل المستقبل المشرق للموسيقى الكلاسيكية اللبنانية، وليست مجرد فرقة موسيقية صاعدة. الحفل، الذي أقيم بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وتحت القيادة الفنية والتنفيذية للمايسترو العالمي كريم سعيد، كان بمثابة بيان فني عن ثمار الرؤية الأكاديمية لرئاسة المعهد الوطني العالي للموسيقى.



وقبل أن تصدح الآلات بأولى النغمات، كان للمشهد الافتتاحي وقع خاص ومؤثر. دخل العازفون والعازفات الذين قارب عددهم التسعين، بين صفوف الجمهور عبر ممر الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت بهدوء وثقة، وهم يرتدون بزاتهم وفساتينهم السوداء الأنيقة الموحّد تصميمها لتليق بوقار المكان ومهابة الموسيقى. فتحول المشهد إلى لحظة تواصل بصري مباشر وشحنة عاطفية عالية، فيما ارتفعت أصوات تصفيق الحضور الحار ترحيباً بهم، تصفيق يحمل في طياته اعترافاً بقيمة هؤلاء الشباب وبدورهم كحملة لواء الثقافة. كان المشهد أشبه بمسيرة "أمل" تُتوّج على المسرح، حيث اعتلى هؤلاء الموسيقيون اليافعين منصة الحفل، حاملين آلاتهم التي تحاكي عظمة الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة. وهكذا كانت البداية، النشيد الوطني عزفاً من براعم لبنان الذين سيحملونه لاحقاً في قلوبهم وعلمهم وآلاتهم.

وقبل أن ينسحبوا تاركين انطلاق الحفل لآلات النفخ، ليعودوا لاحقاً لاستكمال سحرهم الفتيّ على الحضور والبرنامج المتقن، اعتلت المنصة الرئيسة القواس لتعلن الكثير عن هذه الأوركسترا الشابة "التي تمثل لبنان الغد والأمل". وبحماسة كبيرة وتقدير عالٍ لمهارة أوركسترا الشباب وانطلاقتها القياسية، قالت: "هذه الوجوه الليلة هي الحضور الأجمل لأنهم حلم المستقبل الذي يتحقق، ومن يرى هذا المشهد يدرك أن لبنان سيشرق مجدداً. نشعر معهم أننا نردم الهوة مع الغد، لأن كثر من المهارات اللبنانية غادرت وتركت خلفها فراغاً كبيراً. أسسنا الأوركسترا الوطنية للشباب - لبنان وهي استكمال لقصة طويلة، كانت سابقاً تُعرف بأوركسترا الطلاب. لكن هذه الأوركسترا التي جُمعت في شهر حزيران الماضي، استطعنا في ظرف أشهر فقط أن نحوّل المنهج الموسيقي الذي صار يبدأ من السنة التحضيرية مع مادة الأوركسترا كمادة إلزامية، مع أول صف على كل آلة بالإضافة إلى العزف الجماعي، لأن معه يكتمل العلم الموسيقي ويكتمل الصوت الموسيقي والتصويتات ومفهومنا لهما. انا فخورة بكل شاب وشابة في هذه الأوركسترا الذين ازداد تعلقهم بها بعد الانتماء إليها، وخاصة بعد رحلة موسكو التي كانت تضم 60 عازفاً وعازفة من الأوركسترا، وبكل فخر مثلوا لبنان في روسيا وافتتحوا بقيادة المايسترا ديانا غوفمان، أحد أهم المهرجانات العالمية "مهرجان روسيا لأوركسترات الشباب"، وهو من أبرز مهرجانات الشباب في العالم تحت رعاية القائد يوري باشمت. كما اختير ثلاثة عازفين منهم ليمثلوا لبنان أيضاً ويشاركوا مع "الأوركسترا السمفونية العالمية" التي تضم أمهر وأهم عازفين في العالم. والخبر الجديد والجميل أن سبعة من عازفي أوركسترا الشباب قُبلوا ليكونوا ضمن "أوركسترا شباب البحر الأبيض المتوسط" في إيطاليا، وسيمثلون لبنان مرة جديدة في روما".

وأضافت القواس: "هذا العزف الجماعي يعلّم أموراً كثيرة غير الموسيقى كالوحدة والتعاون والحوار الروحي، وهذا ما يحتاجه لبنان مع كل أطيافه ليعود كالسابق". وحيت القواس قائد الأوركسترا اللبناني البريطاني كريم سعيد الذي عمل على تأسيس الأوركسترا، وشكرت الفريق كاملاً من مدربين وأساتذة ورؤساء أقسام. وأعلنت عن مسابقة كبيرة ومهمة للشباب في كل أقسام الآلات في مستوى البكالوريا، سيعلن عنها في شباط المقبل ضمن كونسرت لأوركسترا الشباب، ومن ينال الجائزة الأولى فيها سيعزف كونشيرتو كاملاً مع الأوركسترا، والثاني والثالث سيتشاركان كونشيرتو، مؤكدة أن لجان التحكيم ستكون من خارج لبنان في معظمها لمزيد من الصدقية والشفافية.



وأدهش العازفون الشباب الجمهور بقدرتهم على التنقل ببراعة بين العصور والمدارس الموسيقية، مؤكدين على الدور الحيوي لأوركسترات الشباب كمنارة ثقافية وصوت استراتيجي للبنان على الساحة الدولية.

إن قصة NYO-Lebanon هي قصة تحول من مشروع إلى مؤسسة تعليمية كاملة، تم استكمال تأسيسها على يد الدكتورة هبة القواس لتتحول إلى مشروع تربوي ومنهجية ريادية. هذا الإطار المؤسسي يقوم على "ثورة تربوية" تدمج التميز في الأداء مع متطلبات أكاديمية صارمة، مما يفسر النضج الفني للعازفين. فبفضل هيكلها الإداري والفني المتقن، وتوجيهات المشرفين، أصبح كل عازف قادراً على تحمل مسؤوليات قيادية وفنية داخل الأوركسترا.

وهذا التكوين المعمّق هو ما أهلها للحصول على شرف التمثيل الدولي، لتبدأ مسيرتها العالمية من "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترات الشباب" في موسكو، تحت رعاية المايسترو يوري باشميت افتتاحاً، ومشاركة بعض أعضائها مع الأوركسترا السمفونية العالمية. تلك المشاركة كانت تأكيداً على أن الأوركسترا اللبنانية الشابة قادرة على المنافسة والتميز، عبر أداء متمكن حظي بتقدير كبير، ما يضعها على خريطة الفن العالمي كرمز لـ "التفوق الوطني".



ويُعد المايسترو كريم سعيد، الذي يشغل منصب القائد الرئيسي لأوركسترا الشباب والموسيقي المقيم لدى الأوركسترا الفلهارمونية، من أهم الأعمدة التي ارتكز عليها نجاح هذا الحفل. سعيد، بتجربته الغنية التي تمتد من لندن إلى مسارح العالم وعمّان وبيروت، التي قدّم فيها العديد من الحفلات بدعوة من الكونسرفتوار، والعديد من الورش والماستر كلاسز لطلاب المعهد، سيقوم أيضاً بعمل ضخم وهو تأدية وتسجيل الدورة الكاملة لكونشيرتوهات بيتهوفن. ومع إتقانه العميق للتقاليد الغربية (من بايرد إلى برامز) والمعاصرة، تمكن أن يكون المعلم والملهم الذي يوجه الطاقة الكامنة في الشباب. تدريبه المكثف والمُركز يهدف إلى تجاوز الدقة التقنية البحت نحو التواصل الموسيقي العميق و"العبقرية التعبيرية"، وهي الصفات التي لاحظها النقاد العالميون في موسيقاه. إن قيادته الواضحة والمحمّلة بالشغف منحت العازفين الشباب الثقة لخوض غمار الأعمال الكبرى بنضج مدهش يفوق سنوات عمرهم.



وكان البرنامج المُقدم بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الأوركسترا، حيث تطلب براعة في الأداء التاريخي والتقني، وقد أثبتت NYO-Lebanon قدرتها على ذلك بامتياز وعلى العبور برشاقة بين العصر الباروكي والنهضة (غابرييلي وباخ).

وبدأ الحفل بقوة من خلال تجمع الأوركسترا النحاسي الذي قدم مقطوعات من "Sacrae Symphoniae 1597" لـ ج. غابرييلي، وهو عمل يتطلب دقة صوتية وانسجاماً في التوزيع المكاني للأصوات. تبع ذلك أعمال خالدة لـ يوهان سيباستيان باخ، مثل "Jesus, Joy of Man’s Desiring" و "Bist du bei mir" هنا، تجلّت قدرة العازفين على ضبط الإيقاع والنغم الصافي، وهو أمر بالغ الصعوبة في موسيقى الباروك التي تعتمد على الوضوح الهيكلي.

وفي العصر الكلاسيكي والرومانسي (شوبيرت وغريغ وبرامز)، تميز أداء الأوركسترا بـ "Suite 'From Holberg's Time' op. 40" لـ إدوارد غريغ، حيث نجحوا في التقاط الحس الرومانسي والشجن النبيل الذي يميز الموسيقى الاسكندنافية.

والمحور الكلاسيكي كان مع "Symphony no. 5 in Bb Major D 485" لـ فرانز شوبيرت. تجلت هنا القدرة على بناء الأقسام السمفونية بتناغم، خاصة في الحركات النشطة مثل (Allegro vivace)، مما أظهر ديناميكية عالية وكثافة صوتية مُقنعة. الاختتام بـ "Hungarian Dance no.5" لـ يوهانس برامز (توزيع بارلوف)، كان ختاماً نارياً أظهر المهارة التقنية الفردية والجماعية للعازفين الشباب في معالجة الإيقاعات السريعة المفعمة بالحيوية والروح الشعبية.



وأبرز ما في البرنامج كان مقطوعة “Yaduka” (يدُك)" للمؤلفة الموسيقية اللبنانية هبة القواس، وهي تجسيد موسيقي للحوار الثقافي، حيث دمجت الأوركسترا الكلاسيكية بالكامل مع آلات شرقية أصيلة كالعود (عزف عبدالله نمور) والرق (عزف سلطان غيث). فأبدع الشباب في تقديم هذا العمل المعقد، الذي يتطلب توازناً حساساً بين الأبعاد اللحنية الشرقية والبنية الهارمونية الغربية، ليُشكّل هوية صوتية لبنانية فريدة على المسرح العالمي. وضاعف حضور هذه المقطوعة قيادتها من مؤلفتها في الحفل، بعد تقديمها بعصا المايسترو سعيد، لتضيف إليها القواس نكهة خاصة من روح المؤلف، وسط تصفيق حار من الجمهور.

إنها "الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان" التي تجسد شهادة على قوة الموسيقى كأداة للتنمية والصمود. هذه الأوركسترات الفتية تمثل استثماراً في العقل والروح، وهي القادرة على نقل صورة لبنان الحقيقية، المتمثلة في الإبداع والتفوق، إلى العالم، وتؤكد على أن شباب لبنان يحملون في أوتارهم سمفونية مستقبلهم، ومن خلالهم نسمع موسيقى الغد المقبل.