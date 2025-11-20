الأخبار
حكم قضائي ينهي دعوى مساعدة سابقة ضد فين ديزل… و"تفصيل قانوني حاسم" أنقذه

فنّ
2025-11-20 | 09:21
مشاهدات عالية
2min
حكم قضائي ينهي دعوى مساعدة سابقة ضد فين ديزل… و"تفصيل قانوني حاسم" أنقذه

صدر في لوس أنجلس حكم قضائي أسقط الدعوى المرفوعة ضد نجم هوليوود فين ديزل، والمتعلقة باتهامات اعتداء جنسي رفعتها مساعدته السابقة آستا يونسون عن حادثة مزعومة تعود إلى عام 2010 خلال تصوير فيلم Fast 5.

وأكدت المحكمة أن قرارها لم يتناول صحة الاتهامات، بل استند إلى سبب قانوني بحت، موضحة أن الحادث المزعوم وقع في أتلانتا – جورجيا، ما يجعل تطبيق قوانين ولاية كاليفورنيا — التي رُفعت الدعوى بموجبها — غير ممكن خارج حدودها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأوضح القاضي دانيال كرولي في حكمه أن قوانين كاليفورنيا لا تُطبَّق خارج الولاية إلا إذا نصّ المشرّع بوضوح على خلاف ذلك، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.

بدوره، قال محامي يونسون، ماثيو هيل، إن موكلته "ستستأنف الحكم"، مضيفًا أن المحكمة "لم تفصل في حقيقة الاعتداء، بل بنت قرارها على نقطة تقنية".

وكانت يونسون قد زعمت في دعواها أنها تعرضت لتحرّش واعتداء داخل جناح ديزل بفندق سانت ريجيس في أتلانتا أثناء عملها ضمن فريقه الإنتاجي.

من جهته، أعرب محامي ديزل، براين فريدمان، عن ارتياح فريق الدفاع، قائلاً: "نحن ممتنون لأن المحكمة وضعت حدًا لهذه الدعوى التي لا أساس لها."

وأوضح أن موكله ينكر الاتهامات كليًا، وأن "الأدلة المتوفرة" — على حد وصفه — "تدحض مزاعم المدّعية بالكامل".

فنّ

قضائي

مساعدة

سابقة

ديزل…

و"تفصيل

قانوني

حاسم"

أنقذه

