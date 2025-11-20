الأخبار
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟

فنّ
2025-11-20 | 14:31
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟

عاد النجمان ميريل ستريب ومارتن شورت لإثارة التساؤلات حول طبيعة علاقتهما، بعد ظهورهما سويًا في كواليس المسرحية الجديدة للنجم توم هانكس في نيويورك.

فقد التُقطت صور لستريب، 76 عامًا، وشورت، 75 عامًا وهما يتبادلان الأحاديث الودية مع هانكس وزوجته ريتا ويلسون وابنهما تشيت، خلال ليلة الافتتاح في مسرح "ذا غريفين" لمسرحية "عالم الغد". كما ظهر في الكواليس النجم ستيف مارتن وزوجته آن سترينغفيلد.

وكان الثنائي قد أشعلا شائعات ارتباطهما منذ كانون الثاني 2024، بعد أن بدا عليهما الانسجام خلال جلوسهما معًا في حفل "غولدن غلوبز". حينها، أكد المتحدث باسم ستريب أن ما يجمعهما هو "صداقة قوية فقط".

كما عاد شورت لينفي الأمر مجددًا في شباط من العام نفسه خلال ظهوره في بودكاست قائلاً: "نحن لسنا ثنائيًا، بل فقط أصدقاء مقرّبون".

ورغم النفي المتكرر، يبدو أن كل ظهور مشترك بينهما يعيد إشعال التكهنات من جديد بين المتابعين.

آخر الأخبار

فنّ

ميريل ستريب

مارتن شورت

مشاهير

علاقة

حب

صداقة

هوليوود

تمثيل

نجمان

شائعات.

