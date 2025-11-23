سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!

أفادت وسائل إعلام في سنغافورة أن السلطات رحّلت الأحد رجلا أستراليا حُكم عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع بالسجن تسعة أيام لاندفاعه نحو المغنية والممثلة الأميركية أريانا غراندي خلال العرض الأول في آسيا لفيلم "ويكد: فور غود".

وذكرت دائرة الهجرة في سنغافورة في بيان نقلته إذاعة "سي ان ايه" أنّ الرجل الذي يدعى جونسون وين، رُحّل إلى أستراليا و"مُنع من العودة إلى سنغافورة".

وخلال أمسية إطلاق الجزء الثاني من فيلم "ويكد" في 13 تشرين الثاني، قفز وين فوق حاجز وتمكن من معانقة غراندي (32 عاما(.

وأوقف بعد بضع ساعات ووُجهت إليه تهمة "الإخلال بالنظام العام".

وأوضح قاضي منطقة سنغافورة الذي أصدر الحكم بالسجن أنّ الأسترالي البالغ 26 عاما يعتمد سلوكا يميل إلى لفت الأنظار، مشيرا إلى أنّ وين الذي يُزعم أنه عطّل فعاليات رياضية وحفلات موسيقية عالمية أخرى، "أظهر نمطا سلوكيا" يوحي بأنه سيكرر هذا التصرف.

وكالة فرانس برس